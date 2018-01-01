Два новых препарата дают надежду на лечение мигрени

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На американском рынке в случае положительного решения регулятора могут появиться сразу два новых препарата для лечения мигрени: эренумаб, совместно разработанный компаниями Novartis и Amgen, и лекарство фреманезумаб, созданное Teva Pharmaceuticals.Препараты представляют собой моноклональное антитело, специфичное к рецептору ген-кальцитонинового пептида (CGRP). Предыдущие исследования показывали, что у многих больных мигренью его уровень повышен. Блокирование этого пептида помогает уменьшить силу и частоту приступов мигрени. Статьи о результатах третей фазы испытаний обоих препаратов опубликованы в New England Journal of Medicine.В испытаниях эренумаба участвовали 955 пациентов. 317 человек получали 70 мг препарата в месяц, 319 пациентов — 140 мг в месяц, контрольная группа из 319 человек принимала плацебо. Исследование длилось шесть месяцев. До начала исследования мигрень «забирала» у пациентов в среднем 8,3 дня в месяц. В первой группе, принимавшей 70 мг в месяц, это количество упало на 3,2 дня, во второй — на 3,7 дня. В плацебо-группе оно снизилось на 1,8 дня. Снизить число «потерянных» дней наполовину или больше удалось 43,3% участников из первой группы и 50% — из второй. Среди принимавших плацебо такого результата достигли 26, 6% пациентов. Исследования эренумаба продолжатся, ученые планируют выяснить, как долго длится эффект препарата.На последней стадии в исследовании фреманезумаба участвовало 1130 человек. Их разделили на три примерно равные группы. Членам первой группы в начале первой, четвертой и восьмой недель вводили фреманезумаб (сначала 675 мг, затем по 225 мг). Пациентам из второй группы в начале первой недели ввели 675 мг препарата, а затем дважды — плацебо. Люди в третьей группе получали только уколы плацебо — физиологического раствора.Изначально частота головных болей во всех группах составляла 12–13 дней в месяц. В первой группе она снизилась в среднем на 4,6 дней, во второй — на 4,3 дня, а у принимавших плацебо — на 2,5 дня. У 40% больных, получавших фреманезумаб, частота приступов мигрени снизилась вдвое или даже больше. Выраженных побочных эффектов, в частности влияния на печень, у нового препарата не обнаружили.По сообщению Всемирной организации здравоохранения, до 300 миллионов человек по всему миру страдает от хронической мигрени. При ней приступы сильной головной боли случаются до 15 раз в месяц на протяжении минимум трех месяцев.Среди симптомов заболевания не только пульсирующая головная боль, но и тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. У трети страдающих мигренью людей приступ сопровождает аура — комплекс симптомов, связанных с помутнением зрения, головокружением и галлюцинациями. Несмотря на значительную распространенность заболевания, средств против него нет. Имеющиеся методы могут лишь немного уменьшить боль, но избавить человека от нее или предотвратить приступы они не в состоянии.