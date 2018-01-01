Диетологи рассказали, как перестать есть сахар
По словам исследователя из лаборатории диабетологии НМИЦ им. Алмазова Екатерины Кравчук, сегодня сахара добавляют практически во все продукты, которые можно увидеть на полках магазинов. Употребление продуктов с добавленным сахаром является одним из основных факторов развития большого ряда болезней, ассоциированных с ожирением, убеждена она.
«Напряженный ритм жизни и финансовые возможности приводят к тому, что люди часто употребляют полуфабрикаты и готовую пищу, в которых сахара еще больше. Все это в итоге провоцирует ожирение, а далее сахарный диабет, сердечнососудистые и онкологические заболевания», - сказала Кравчук.
Ученые утверждают, что универсальных способов побороть сахарозависимость не существует, поскольку исходит данная проблема из области психологии и за ее решением нужно обращаться, прежде всего, к психологу. Медицинский психолог Шушанна Еганян заявила, что начинать бороться с злоупотреблением какой-то еды надо в магазине. Еганян дала следующие рекомендации: не ходить за продуктами в голодном состоянии, не заходить в отделы со сладкими продуктами, не держать дома на глазах или под рукой вредные калорийные сладости.
Также лучше отказаться от продукции с сахарозаменителями, особенно с фруктозой, которая является стимулятором аппетита и отложения жира в печени. В основном такие заменители искусственные, созданные химической промышленностью. По словам Екатерины Кравчук, полезных заменителей сахара не существует.
Специалисты подчеркнули: людям с ожирением нужно заниматься самостоятельным приготовлением еды, не употребляя готовых блюд из магазинов или фастфуда, - это единственный надежный способ контролировать свое питание. Из всего разнообразия магазинных сладостей эксперты разрешили к употреблению горький шоколад, – но строго в умеренных дозах.
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