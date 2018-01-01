Диетологи рассказали, как перестать есть сахар

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Специалисты назвали сахар опасным продуктом питания и пояснили, что для борьбы с сахарозависимостью наиболее эффективным средством является лишь собственная сила воли. Ученые поделились, какие шаги предпринять, чтобы уменьшить сахар в рационе.По словам исследователя из лаборатории диабетологии НМИЦ им. Алмазова Екатерины Кравчук, сегодня сахара добавляют практически во все продукты, которые можно увидеть на полках магазинов. Употребление продуктов с добавленным сахаром является одним из основных факторов развития большого ряда болезней, ассоциированных с ожирением, убеждена она.«Напряженный ритм жизни и финансовые возможности приводят к тому, что люди часто употребляют полуфабрикаты и готовую пищу, в которых сахара еще больше. Все это в итоге провоцирует ожирение, а далее сахарный диабет, сердечнососудистые и онкологические заболевания», - сказала Кравчук.Ученые утверждают, что универсальных способов побороть сахарозависимость не существует, поскольку исходит данная проблема из области психологии и за ее решением нужно обращаться, прежде всего, к психологу. Медицинский психолог Шушанна Еганян заявила, что начинать бороться с злоупотреблением какой-то еды надо в магазине. Еганян дала следующие рекомендации: не ходить за продуктами в голодном состоянии, не заходить в отделы со сладкими продуктами, не держать дома на глазах или под рукой вредные калорийные сладости.Также лучше отказаться от продукции с сахарозаменителями, особенно с фруктозой, которая является стимулятором аппетита и отложения жира в печени. В основном такие заменители искусственные, созданные химической промышленностью. По словам Екатерины Кравчук, полезных заменителей сахара не существует.Специалисты подчеркнули: людям с ожирением нужно заниматься самостоятельным приготовлением еды, не употребляя готовых блюд из магазинов или фастфуда, - это единственный надежный способ контролировать свое питание. Из всего разнообразия магазинных сладостей эксперты разрешили к употреблению горький шоколад, – но строго в умеренных дозах.