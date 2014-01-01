Десять причин обниматься как можно чаще

Озвучены результаты соответствующего исследования.Согласно многим исследованиям, объятия не только поднимут вам настроения, но и улучшат ваше состояние здоровья.Исследование №1Американские ученые доказали, что постоянные объятия способны благоприятно влиять на здоровье вашего сердца. Они выяснили, что у пары, которая регулярно обнималась, кровяное давление и частота сердечных сокращений при стрессовом разговоре были значительно ниже, чем у тех пар, которые этого не делают.Исследование №2Психолог Шелдон Коэн заявляет, что объятия помогают снизить вредные последствия стресса. Кроме того, американские медики говорят, что объятия уменьшают риск возникновения различных заболеваний, в частности простуды.Исследование №3Неврологи из университетского колледжа Лондона доказали, что объятия уменьшают боль. Ученые выяснили, что даже обнимая самого себя можно уменьшить боль, таким образом мозг может подумать, что вас кто-то обнимает.Исследование №4Исследования шведских ученых доказало, что у человека, который часто обнимается, больше шансов увеличить продолжительность своей жизни и улучшить ее качество. Таким образом, им удалось выяснить, что объятия могут снизить тягу даже к плохим привычкам, таким как: курение или алкоголь.Исследование №5В детстве объятия необходимы для нормального психологического и социального развития. Американский психолог Шэрон Дэниелс говорит, что объятия улучшают детский сон, хорошо влияет на эмоциональное и социальное развитие ребенка.Исследование №6Во время объятий у человека активируется гормон окситоцин, который способствует душевному спокойствию. Автор исследования Терри Орбуч заявляет, что даже кратковременные объятия помогают снизить артериальное давление и избавиться от головной боли, тем самым являясь самым простым и доступным способом профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование №7Объятия очень эффективны, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке. Исследователи из медицинской школы Мэдисон провели интересный эксперимент: они попросили девочек 7-12 лет произнести речь или решить математическую задачу перед незнакомцами. При стрессовом состоянии ученицам не удавалось решить задачу, но после объятия друг с другом – стресс снизился и девочки отлично справились с заданием.Исследование №8В журнале «Biological Psychology» опубликовали исследование про женщин, которых часто обнимали. Так рассказывается, что во время предменопаузы, они гораздо меньше страдают от повышенного давления и головных болей.Исследование №9В 2014 году исследователи из университета Карнеги-Меллона выяснили, что люди, которые ежедневно обнимаются, имеют намного меньше шансов подхватить инфекцию. По мнению ученых, объятия поднимают наш иммунитет, защищая от воздействия агрессивных факторов внешней среды.Исследование №10Научные исследования показали, что объятия и ласки имеют больше влияния на женщин, чем на мужчин, но выгоду от них получают все. Это приятное занятие является своеобразной терапией, которая помогает снизить кровяное давление и уменьшить менструальные боли у женщин.