Готовимся к Новому году: специалисты назвали пять лучших диет

Рекомендации от знаменитостей.Знаменитости всегда на виду, и выглядеть при этом они должны идеально.Именно поэтому звездные красавицы не тратят время на эксперименты с диетами – они приводят тело в форму лишь проверенными методами, которые используют годами. Делимся их секретами с тобой!Как только у красотки Меган возникает потребность сбросить лишние килограммы, она сразу же переходит на палеодиету. Этот принцип питания заключается в употреблении только тех продуктов, которые были в распоряжении первобытного человека: мяса, овощей и фруктов. Также на время экстренного похудения актриса полностью выбрасывает из рациона молочные продукты, бобовые, сахар и алкоголь.Жена легендарного футболиста славится своим чувством стиля и невероятно стройной фигурой. Однако, как оказалось, нет ничего невероятного. Ты можешь выглядеть точно так же, если, как и Виктория, обратишь внимание на алкалиновую диету. По ее правилам, нужно добавить в ежедневный рацион продукты с щелочными свойствами (цельнозерновые каши, молоко, фрукты и овощи – особенно шпинат и сельдерей). А вот от крахмалосодержащих овощей, кофе, яиц, майонеза и многих других продуктов стоит отказаться.Одна из главных героинь сериала «Друзья», Рэйчел Грин, с первых же серий покорила всю мужскую половину телезрителей своей стройной, соблазнительной фигурой. И вот, спустя 20 лет, тело актрисы выглядит таким же идеальным. Магия? Вовсе нет: звезда уже долгое время придерживается системы дробного питания по Барри Симсу, которая предполагает в каждый прием пищи съедать 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов. Для максимального результата Дженнифер сочетает диету с системой питания, разработанной ее личным тренером.Ты наверняка помнишь, что после первых родов Ким очень быстро вернула себе свою прежнюю форму, сбросив более чем 20 лишних килограммов. Как призналась сама звезда, достичь необходимого результата ей помогла диета Аткинса. Секрет диеты в том, чтобы увеличить в рационе количество потребляемого белка (мясо, рыба, яйца, овощи, сыр) и сократить углеводы (хлеб, кофе, сахар, крупы).Кто-то ратует за вегетарианство, кто-то – выступает категорически против. А вот Бейонсе, кажется, нашла золотую середину: она становится «вегетарианкой» только тогда, когда хочет сбросить пару лишних килограммов.На 22 дня певица исключает из своего рациона все продукты животного происхождения, заменяя их овощами, фруктами и кашами.