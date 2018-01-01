Медики рассказали, как бороться с лишним весом

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Избыточный вес это не только эстетическая проблема, но и серьезная нагрузка для организма. Поэтому, эти два обстоятельства должны подстегнуть вас на борьбу с лишним весом. Есть два варианта борьбы с лишним весом: первый – обратиться к специалистам в профильную клинику по борьбе с лишним весом, второй – самостоятельное похудение.Неважно, какой путь выберете, главное – регулярность всех процедур и режим питания. Мы – самые главные враги своего организма. Если мы сами решили и сами меняем свою жизнь, тогда и наш организм ответит нам взаимностью. Если вы решили похудеть, значит стоит начать новую жизнь, которая поможет вам избавиться от лишнего веса. Главные наши враги – это нерегулярность приема пищи, переедание, неспособность управлять своими потребностями, ожидание очень быстрых результатов. В книгах, интернете, журналах описано огромное множество методик для похудения.Вы можете испробовать их и подобрать подходящую, или же обратиться к специалистам. Конечно же, решение за вами. Просто, когда люди обращаются к специалистам, тратят деньги, то они начинают чувствовать ответственность. А эта ответственность заставляет нас достигать поставленных целей, в том числе и в похудении. Главное для худеющих – не лишать себя полностью пищи, потому что очень сильное чувство голода заставляет всю потребленную пищу тут же откладывать в жир. Питаться надо менее калорийными продуктами.При этом надо потреблять достаточное количество жидкости. Если вы будете следовать выбранной методике, причем сочетать сразу несколько способов похудения, то, конечно, результат не заставит себя долго ждать.Не стоит ждать, что через неделю вы похудеете на 10 кг, а вот на 2-5 кг вполне реально. Решили худеть, так возьмитесь за дело! Ранее было , что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.