Послеродовая депрессия: что нужно знать близким

Это не усталость, не «минутная слабость» и не каприз. Послеродовая депрессия похожа на внутреннего захватчика, и победа над ним зависит от поддержки и понимания близких. Как узнать «оккупанта» и не дать ему поработить любимого человека?«Самый обычный разговор с мужем может закончиться тем, что я плачу и не могу остановиться. Он не способен понять меня… Я слышу только обвинения и упреки».Послеродовая депрессия — не просто усталость, а разновидность депрессивного расстройства. В депрессии человек ощущает себя ненужным, отвергнутым, разобщенным с миром. А молодой маме еще труднее — она отвечает не только за себя, но и за маленького человека, который только пришел в этот мир.Реальность такова, что каждая десятая женщина после родов впадает в депрессию. Вдумайтесь: каждая десятая! И только 15% из них обращаются за помощью к специалистам.Большинство прячут свои страдания, делают вид, что все под контролем, — утопая в чувстве вины и страхе не справиться, оказаться «недостойной» своей миссии. И ведь не скажешь, что страх этот ? беспочвенный... Ребенок не получает так нужного ему эмоционального отклика, а мать просто не может его дать. Ее утомляет общение с малышом, раздражают его крики. Она злится и на ребенка, и на собственную беспомощность.«Меня пробирает дрожь, когда я слышу плач своего ребенка … Иногда я просто не хочу брать его на руки… Я чувствую, что не могу быть хорошей матерью» — это реальная жалоба моей клиентки.В такой ситуации женщине нужно, чтобы кто-то понял ее, разделил ее чувства, дал ей поддержкуМолодая мать в отчаянии: она не может контролировать одолевающие ее тревожные мысли, теряет сон, аппетит и даже волю к жизни. Круг замыкается: чем меньше она ест и спит — тем больше места в ее жизни занимают тревога и бессилие.Муж, мать, свекровь и подруги, прошедшие боевое крещение материнством, бьют тревогу. «Тебе нужно больше есть! У тебя мало молока! Ты неправильно его одеваешь!» — бесконечные советы и наставления сыплются как из ведра. Вся эта бытовая суета только усиливает стресс и чувство вины.Единственное, чего хочет молодая мама, — чтобы все оставили ее в покое. Но по-настоящему в такой ситуации женщине нужно, чтобы кто-то понял ее, разделил ее чувства, дал ей поддержку.Сложно найти одну причину, по которой возникает послеродовая депрессия. Гормональные скачки, нарушения режима, стрессы, наследственная предрасположенность — все это может сыграть роль.Само по себе появление ребенка меняет быт и отношения в семье: помимо супружеских, у пары появляются новые роли ? родительские. Очень часто муж становится основным кормильцем и может уйти в работу с головой, а значит — проводить меньше времени с семьей. Женщина же почти целиком оказывается во власти материнской роли.Депрессия закрывает женщине доступ к ее лучшему «Я»Меняются отношения между супругами. Ребенок становится на первое место: его потребности обслуживаются в первую очередь. Его кладут спать в общей кровати, а отец нередко перебирается спать в другую комнату (если есть возможность), иногда — на долгие месяцы.Общение беднеет: все темы крутятся вокруг ребенка, а усталость притупляет чувства. Границы семьи становятся более открытыми для родственников с обеих сторон. Молодые родители постоянно слышат советы, рекомендации и предписания, как «правильно» пеленать, кормить, воспитывать, что можно и нельзя делать.Наконец, распорядок дня в первые дни жизни ребенка расписан по часам. Гигиенические процедуры, ритмичные чередования сна и кормления, прогулка, купания... Ребенку такой четкий режим полезен, он дает ощущение стабильности и предсказуемости. Но для матери такая жизнь может казаться бесконечным и беспросветным «днем сурка».То, что раньше радовало и приносило удовольствие, может казаться лишенным всяческого смыслаДепрессия закрывает женщине доступ к ее лучшему «Я». Бывает, что она не узнает себя, чувствует, что в ее теле живет кто-то чужой. У нее может измениться характер, могут появиться непривычные трудности в самых обычных делах, ее могут посещать неожиданные эмоции и мысли. Пропущенный телефонный звонок или забытый в магазине кефир могут вызывать слезы.То, что раньше радовало и приносило удовольствие, может казаться лишенным всяческого смысла.Прежде всего — быть рядом. Природа депрессии такова, что отчуждает человека от его близких. Это ее самая коварная черта.В психотерапии я стараюсь помочь клиентам задействовать энергию сопротивления, занять активную позицию.Возможно, сейчас ситуация кажется кошмарным сном, но можно взглянуть на нее иначе — как на захватывающее приключение, борьбу с пришельцем, злым колдуном или опасным вирусом, который пытается захватить разум любимого человека.Разгадайте «стратегию» захватчика. Вспомните о лягушке, которая не успела вовремя выпрыгнуть из стоящего на огне котелка и сварилась. Как не дать депрессии застать вас врасплох?Возьмите за правило измерять «температуру» в семье. Говорите с молодой мамой, спрашивайте о ее чувствах, отмечайте тревожные признаки — усталость, растерянность, раздражение, долгая грусть и прострация. Следите и за собой тоже. Чувствуете страх, тревогу, раздражение без видимой причины? Попробуйте отстраниться от своих переживаний и проанализировать их. Оцените ситуацию максимально трезво. Не паникуйте, но и не обманывайте себя.Задействуйте ресурсы. Забудьте слова «соберись», «не раскисай», «помни, что ты мать». У женщины в депрессии нет сил — ей нужна помощь по дому, с готовкой и ребенком. Ей необходимо время, чтобы просто побыть наедине с собой и делать то, что хочется, без давления и контроля.Наконец, ей нужна эмоциональная поддержка. Для начала попробуйте «разгрузить» ее: найти кого-то, с кем можно оставить ребенка, взять часть домашних дел на себя, попросить родственников и друзей не докучать ей.И главное — создайте атмосферу безусловной любви и принятия. Нравоучениям, нотациям и упрекам — нет. Задушевным разговорам, долгим объятиям, маленьким подаркам, сделанным с душой, — да. Помните, совместное переживание эмоций усиливает их.Совместная победа над депрессией укрепит ваш союз и станет ценным опытомНайдите своего «Гэндальфа». В сказках и фантастических фильмах героев часто спасает вмешательство доброго и сильного мага, когда кажется, что выхода нет. С послеродовой депрессией бывает так же: иногда она проявляется так сильно, что без специалиста не обойтись.Не бойтесь искать помощи психотерапевта, который сможет вас проконсультировать и при необходимости подберет необходимые медикаменты. Но выбирайте специалиста тщательно: изучите его регалии, посмотрите отзывы.Запаситесь терпением. Сколько займет освобождение, зависит от многих факторов (в том числе и от того, насколько правильно подобраны медикаменты). В среднем период «штурма» занимает от месяца до полугода. Облегчение наступает раньше, и здесь важно замечать изменения.Радуйтесь своим успехам, как первым теплым дням после суровой зимы. Возможно, поначалу вам придется искать зеленые ростки там, где раньше был зеленый ковер. Но именно из них со временем вырастет новый цветущий сад.Солнечный луч, приятная мелодия, чашка вкусного чая — источник необходимых вам и вашей супруге эндорфинов. Со временем ваши чувства — радость, восторг, упоение, интерес — станут глубже и сильнее. Совместная победа над депрессией укрепит ваш союз и станет ценным опытом.