Ученые: чтение в слух положительно влияет на память

Ученые из канадского университета Ватерлоо установили, что чтение вслух способствует запоминанию текста и в целом улучшает память.Ученые провели эксперимент с участием 75 студентов Университета Ватерлоо. Участники записывали на диктофон 20 слов, которые исследователи демонстрировали им на компьютере. Спустя две недели добровольцы пытались запомнить новые слова разными методами: читали их вслух или про себя, слушали сделанные ранее записи или голоса других людей.Результаты показали, что лучше всего запоминаются слова, прочитанные вслух. Следующим по эффективности методом оказалось прослушивание записей своего голоса. Чтение про себя оказалось самым неэффективным методом.