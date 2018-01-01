Оральный секс и курение – причины рака полости рта?

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Оральный секс, курение, плохое питание и злоупотребление алкогольными напитками значительно повышают риск развития рака полости рта. Более того, как утверждают специалисты из Oral Health Foundation, в 9 случаях из 10 рак полости рта развивается из-за предотвратимых факторов риска, связанных с образом жизни, однако 78% людей об этом не знают.По словам ученых, большинства опухолей можно было бы избежать, если бы люди внимательнее относились к собственному здоровью и поведению. Ученые подчеркивают, что избыток орального секса, курение, а также употребление большого количества спиртных напитков существенно увеличивают риск рака полости рта. Хотя огромное количество людей курит и выпивает спиртное, исследования показывают, что они вовсе не осознают, что они в группе риска в связи с угрозой развития рака полости рта. Возможно, это связано с тем, что почти никто из них не слышал о факторах риска этой болезни.Некоторые разновидности этого рака связаны с вирусом папилломы человека, который передается половым путем. Статистика показывает, что вероятность мужчины столкнуться с этой опухолью составляет 1 из 75, а у женщин – 1 из 150. Это связано с тем, что мужчины чаще курят и злоупотребляют спиртными напитками. Кроме того, мужчины и в два раза чаще женщин занимаются оральным сексом, как показывают исследования.«Хотя в большинстве случаев рак полости рта является предотвратимой болезнью, иногда он наблюдается и у людей, которые тщательно следили за своим здоровьем, - отметил стоматолог из Манчестера доктор Бен Аткинс. - В целом, статистическая вероятность столкнуться с этой болезнью невелика, но вам все равно необходимо внимательно следить за симптомами. Вас должны насторожить язвочки в полости рта, которые не заживают в течение трех недель, красные или белые полоски кожи, необычные уплотнения и отеки. Тщательно исследуйте как верхнюю, так и нижнюю полость, заглядывайте за щеки, изучайте десны, язык, губы, а также шею. Если вы обнаружите что-то подозрительное, обязательно обращайтесь к врачу».