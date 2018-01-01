Ученые выявили новый побочный эффект некоторых антибиотиков

Американские ученые выяснили, что некоторые антибиотики могут снижать естественную активность клеток иммунной системы.Известно, что противомикробные препараты могут оказывают негативное действие на полезные бактерии микрофлоры кишечника. Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провели новые исследования, в ходе которых установили, что прием некоторых антибиотиков может стать причиной снижения естественной активности иммунных клеток.Исследователи провели эксперимент на грызунах, которых намеренно инфицировали бактериями Escherichia coli, а затем лечили несколькими типами антибиотиков, которые добавляли в питьевую воду в концентрациях, сходных с терапевтическими дозами для людей. Специалисты установили, что при длительном использовании ципрофлоксацина с каждым следующим заражением E. Coli снижалась активность клеток иммунитета, а со временем они полностью утрачивали способность поглощать и убивать бактерии E. coli.