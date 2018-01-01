Омега-3 жирные кислоты для сосудов

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Практически любой человек, интересующийся темой здорового питания, слышал или читал о пользе жирных кислот омега-3. Жиры необходимы нам по многим причинам: составляют основу энергетических резервов организма, входят в состав клеточных мембран, покрывают защитным покровом внутренние органы.Жирным кислотам отводится в организме особая роль. Они служат для синтеза гормоноподобных веществ, простагландинов, которые способны понижать кровяное давление, повышать температуру тела, повышать чувствительность нервных волокон и многое-многое другое.Содержатся эти полезные жирные кислоты в некоторых видах рыб (таких, как лосось, тунец, сельдь, скумбрия, осетр и анчоусы и макрель), орехах, некоторых фруктах и овощах.Грецкие орехи — содержат 65 % жиров, но благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот снижают содержание жира в крови. Сочетание в орехах ненасыщенных жирных кислот с минеральными веществами (фосфором, марганцем, йодом) делает их полезными для гипертонических больных и больных атеросклерозом. Наличие калия и магния позволяет их применять при малокровии. Белков в орехах содержится в среднем 16 %. В альтернативной медицине их рекомендуют для снятия усталости и восстановления сил.Фундук — отличается высоким содержанием жиров (60–65 %), белка содержится больше, чем в грецком орехе (около 20 %). В нем больше, чем в грецком орехе, витамина E, а также кобальта, калия, железа. В диетическом питании фундук используют в тех же случаях, что и грецкие орехи.Кедровые орехи — в них очень много ненасыщенных жирных кислот. Их рекомендуют для предупреждения и лечения атеросклероза, болезней сердца, при повышенном кровяном давлении.Арахис — земляной орех, содержит шесть из тринадцати наиболее распространенных витаминов и более трети минералов. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон при его употреблении быстро возникает ощущение сытости. Арахис не содержит холестерол. Уменьшает риск заболеваний сердца благодаря наличию в большом количестве полиненасыщенных кислот.Фисташки — полезны здоровым людям и больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти нежно-зеленые орешки обладают характерным сладковатым вкусом, содержат около 45 % жиров, богаты также белками (свыше 22 %), углеводов в них меньше.