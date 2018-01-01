Ученые назвали самый приятный метод сбросить вес

Тем, кого пугает слово «диета», стоит взять на заметку находку ученых из Университета Вандербильта в США. Эти специалисты убедились в том, что добиться стройности можно путем регулярного смеха.Исследователи проанализировали данные, полученные в ряде работ по изучению влияния смеха на состояние организма человека. В результате представители американского университета сделали заключение, что смех, прежде всего, интенсивный, способствует похудению.Они заявили: «Люди, смеющиеся 15 минут в день, могут избавиться от 2 килограммов жира за год».Подобный эффект похудения исследователи связывают с тем, что 15-минутный смех повышает расход энергии организмом на 280 калорий. Это, по словам научных работников, связано с тем, что у смеющегося человека активизируются разные группы мышц – так, как если бы он физически работал или тренировался. Например, во время смеха у человека задействуются сразу около 80 мышц лица, тогда как при улыбке - всего 17, отметили ученые.Помимо этого, говорят специалисты, смех повышает уровень «гормонов удовольствия» в крови, что снижает подверженность стрессу, при котором множество людей злоупотребляют едой, в особенности жирной и сладкой. Люди, ощущающие радость жизни, в значительно меньшей степени подвержены пищевым нарушениям, их рацион более сбалансированный и здоровый, подчеркивают эксперты.