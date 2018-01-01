Топ-3 минерала для роста волос
Приобретенный дефицит цинка может возникать при синдроме мальабсорбции или после операции желудочного шунтирования. К группе риска также относятся пациенты со злокачественными новообразованиями, с печеночной или почечной дисфункцией, беременные женщины, веганы (биодоступность цинка ниже в овощах, чем мясе) и пациенты с алкоголизмом. С добавками цинка необходимо обращаться осторожно – при избыточном потребление этого микроэлемента возможно отравление. Его симптомы включают боль в животе, рвоту и диарею.
2. Селен – еще один важный микроэлементом, принимающий участие в формировании волосяного фолликула, который относится к антиоксидантам. Факторы риска развития дефицита селена: проживание в районах с низким содержанием селена в почве, долгосрочный гемодиализ, ВИЧ и мальабсорбционные расстройства.
Как и цинк, селен токсичен – передозировка этого минерала приводит к генерализованному выпадению волос, проблемам с кожей, а также провоцирует желудочно-кишечные симптомы и нарушения памяти.
3. Дефицит железа является известной причиной выпадения волос. Правда, остается неясным, какая именно степень железодефицита может способствовать выпадению волос, а как механизм действия, посредством которого железо влияет на рост волос, неизвестен.
Некоторые люди подвержены более высокому риску иммунодефицита – женщины (из-за менструальной кровопотери), веганы и вегетарианцы, пациенты с синдромом мальабсорбции и лица, принимающие некоторые лекарственные средства.
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Добавил student в категорию Фармакология
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