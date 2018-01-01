Топ-3 минерала для роста волос

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1.– незаменимый минерал, который нужен сотнями ферментов и множественными факторами транскрипции, регулирующим экспрессию генов. Одна из важнейших ролей цинка в нашем организме – участие в формировании волосяных фолликулов. Дефицит цинка может повлиять на работу нескольких систем органов и спровоцировать диарею, иммунные нарушения, дерматит, ломкость волос, аномалии вкуса и запаха и задержку заживления ран.Приобретенный дефицит цинка может возникать при синдроме мальабсорбции или после операции желудочного шунтирования. К группе риска также относятся пациенты со злокачественными новообразованиями, с печеночной или почечной дисфункцией, беременные женщины, веганы (биодоступность цинка ниже в овощах, чем мясе) и пациенты с алкоголизмом. С добавками цинка необходимо обращаться осторожно – при избыточном потребление этого микроэлемента возможно отравление. Его симптомы включают боль в животе, рвоту и диарею.2.– еще один важный микроэлементом, принимающий участие в формировании волосяного фолликула, который относится к антиоксидантам. Факторы риска развития дефицита селена: проживание в районах с низким содержанием селена в почве, долгосрочный гемодиализ, ВИЧ и мальабсорбционные расстройства.Как и цинк, селен токсичен – передозировка этого минерала приводит к генерализованному выпадению волос, проблемам с кожей, а также провоцирует желудочно-кишечные симптомы и нарушения памяти.3. Дефицитявляется известной причиной выпадения волос. Правда, остается неясным, какая именно степень железодефицита может способствовать выпадению волос, а как механизм действия, посредством которого железо влияет на рост волос, неизвестен.Некоторые люди подвержены более высокому риску иммунодефицита – женщины (из-за менструальной кровопотери), веганы и вегетарианцы, пациенты с синдромом мальабсорбции и лица, принимающие некоторые лекарственные средства.