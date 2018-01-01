8 симптомов рака, требующих особого внимания

Рак – это злокачественная опухоль, которая может образоваться в любом органе, причем со временем она лишь увеличивается. Структура опухоли зависит от возраста человека и наличия других заболеваний.Медики подчеркивают: нужно знать и главные симптомы рака, с помощью которых можно определить наличие болезни. Стоит отметить, что симптомы встречаются не во всех случаях, к тому же они могут быть характерны и для ряда других заболеваний. Но все же при наличии нижеперечисленных симптомов нужно обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти обследование.. Если появляется боль при мочеиспускании, и есть кровь в моче, нужно сразу же обратиться к врачу. Нередки слишком частые позывы к мочеиспусканию без видимых на то причин, что свидетельствует о проблемах с предстательной железой.– часто возникают хронические запоры или диарея, может измениться количество кала или его цвет, что может говорить о раке толстой кишки.Очень часто злокачественные опухоли внешне похожи на язву, и при этом они сильно кровоточат. Если во рту есть маленькая ранка, которая долго не проходит – это признак рака ротовой полости. Встречается он чаще всего у курильщиков и любителей спиртного. Если есть язвочки на влагалище или половом члене – нужно немедленно пройти обследование, так как это говорит о серьезном инфицировании организма.происходят в том случае, если болезнь запущена, но вы ее не замечали. Например, гной с кровью при кашле может говорить о раке легких, а кровь в кале – о раке толстого кишечника. При наличии рака шейки матки необычные кровянистые выделения будут из влагалища, а если кровь появилась в моче, это проявления рака мочевого пузыря, возможно, почки тоже инфицированы. Кровь из сосков говорит о раке молочной железы., которое прощупывается сквозь кожу в яичках, молочной железе и других мягких тканях, свидетельствуют о наличии рака. Причем сказать точно, начальная это форма заболевания или запущенная, не возможно. Если вы заметили уплотнение, обратитесь к доктору.– очень часто такие симптомы говорят о раке желудка или кишечника и требуют немедленного медицинского вмешательства.– не исключена меланома.говорит о раке легких, если пропадает голос – то есть подозрение на рак щитовидной железы или горла.