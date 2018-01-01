Если мало солнца: эти продукты богаты на витамин D
Основным источником витамина D является ультрафиолетовое излучение, но в зимний период солнца практически нет, так что почерпнуть полезное вещество практически неоткуда, но выход все-таки есть.
Если солнца нет, то на помощь приходят полноценные источники витамина D - продукты питания:
- жирные сорта рыбы и морепродуктов, а также икра;
- молочные продукты, особенно богаты витамином D сливочное масло и твердые сыры;
- говяжья печень или печень трески;
- яичный желток;
- ламинария.
Конечно же, в продуктах питания не так много витамина D, как хотелось бы и от синтеза ультрафиолетового излучения организм получит данного вещества намного больше, поэтому медики настаивают на ежедневных пеших прогулках на свежем воздухе.
Не лишним будет и зимний отпуск в теплых краях, где солнце светит круглый год.
Когда нет возможности полететь туда, где жарко даже в январе, врачи советуют принимать витамин D в капсулах, но предварительно нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.
Медики рекомендуют включить в рацион питания на регулярной основе каждый из вышеперечисленных продуктов, тем более, что все они доступны и, помимо витамина D, обладают другими полезными веществами.
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Добавил ignat в категорию Разное
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