Если мало солнца: эти продукты богаты на витамин D

Зимой пополнить запасы витамина D можно и без помощи таблеток.Основным источником витамина D является ультрафиолетовое излучение, но в зимний период солнца практически нет, так что почерпнуть полезное вещество практически неоткуда, но выход все-таки есть.Если солнца нет, то на помощь приходят- жирные сорта рыбы и морепродуктов, а также икра;- молочные продукты, особенно богаты витамином D сливочное масло и твердые сыры;- говяжья печень или печень трески;- яичный желток;- ламинария.Конечно же, в продуктах питания не так много витамина D, как хотелось бы и от синтеза ультрафиолетового излучения организм получит данного вещества намного больше, поэтомуНе лишним будет и зимний отпуск в теплых краях, где солнце светит круглый год.Когда нет возможности полететь туда, где жарко даже в январе, врачи советуют принимать витамин D в капсулах, но предварительно нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.Медики рекомендуют включить в рацион питания на регулярной основе каждый из вышеперечисленных продуктов, тем более, что все они доступны и, помимо витамина D, обладают другими полезными веществами.