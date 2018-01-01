Медики подсказали, как распознать неконтролируемый диабет

Названы десять характерных признаков диабета.

В случае отсутствия должной терапии или безответственного отношения к своему здоровью диабетики рискуют столкнуться с таким осложнением, как неконтролируемый диабет, когда уровень глюкозы в крови повышается до критических показателей и спасти человека могут только врачи. Нередко причиной смерти диабетиков является именно неконтролируемая форма хронического заболевания.

Эти признаки характерны для неконтролируемого диабета:

1. Фруктовый или ацетоновый запах изо рта.

2. Частые позывы к мочеиспусканию.

3. Ощущение голода и зверский аппетит, при которых вес не увеличивается.

4. Резкое похудение при хорошем аппетите.

5. Сильная жажда даже в холодное время года.

6. Высокое артериальное давление.

7. Развитие заболеваний, связанных с почками и мочеполовой системой.

8. Онемение и покалывание, ощущаемое в конечностях.

9. Регулярное инфицирование бактериями и вирусами.

10. Рост уровня глюкозы в крови.

Некоторые из этих симптомов проявляются практически сразу, как только человек перестает следить за здоровьем и "машет рукой" на свой диагноз. Другие - развиваются чуть позже. Но, например, постоянный рост уровня глюкозы в крови, должен смутить и пациента и его врача, потому как под влиянием здорового образа жизни и своевременного лечения сахар не должен повышаться, а оставаться на одном уровне.

К тому же, резкие скачки уровня глюкозы до критических показателей могут привести к более серьезным последствиям, таким как необратимое повреждение внутренних органов или смерть.

Медики настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему самочувствию людям с 1 и 2 типом диабета, а при появлении вышеперечисленных симптомов следует немедленно обратиться к лечащему врачу и, возможно, изменить схему лечения.
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Добавил ignat в категорию Разное

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