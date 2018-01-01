Медики подсказали, как распознать неконтролируемый диабет
В случае отсутствия должной терапии или безответственного отношения к своему здоровью диабетики рискуют столкнуться с таким осложнением, как неконтролируемый диабет, когда уровень глюкозы в крови повышается до критических показателей и спасти человека могут только врачи. Нередко причиной смерти диабетиков является именно неконтролируемая форма хронического заболевания.
Эти признаки характерны для неконтролируемого диабета:
1. Фруктовый или ацетоновый запах изо рта.
2. Частые позывы к мочеиспусканию.
3. Ощущение голода и зверский аппетит, при которых вес не увеличивается.
4. Резкое похудение при хорошем аппетите.
5. Сильная жажда даже в холодное время года.
6. Высокое артериальное давление.
7. Развитие заболеваний, связанных с почками и мочеполовой системой.
8. Онемение и покалывание, ощущаемое в конечностях.
9. Регулярное инфицирование бактериями и вирусами.
10. Рост уровня глюкозы в крови.
Некоторые из этих симптомов проявляются практически сразу, как только человек перестает следить за здоровьем и "машет рукой" на свой диагноз. Другие - развиваются чуть позже. Но, например, постоянный рост уровня глюкозы в крови, должен смутить и пациента и его врача, потому как под влиянием здорового образа жизни и своевременного лечения сахар не должен повышаться, а оставаться на одном уровне.
К тому же, резкие скачки уровня глюкозы до критических показателей могут привести к более серьезным последствиям, таким как необратимое повреждение внутренних органов или смерть.
Медики настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему самочувствию людям с 1 и 2 типом диабета, а при появлении вышеперечисленных симптомов следует немедленно обратиться к лечащему врачу и, возможно, изменить схему лечения.
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Добавил ignat в категорию Разное
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