Работа в ночь - как сохранить здоровье
Необходимость работать ночью или засиживаться на работе допоздна приводит к постоянной сонливости, плохому самочувствию и настроению. Как минимизировать вред от ночной работы?
Каждый человек хотя бы раз в жизни засиживался на работе допоздна, многие работают по сменному графику, подразумевающему работу по ночам. В рабочее время человек должен быть максимально трудоспособным и сконцентрированным, но человеческий организм не ориентирован на деятельность по ночам.
На тему влияния работы по ночам на физическое здоровье человека проводилось огромное количество исследований, в самом глобальном эксперименте участвовали 189 158 женщин, каждая из которых работала медсестрой и имела в графике как дневные, так и ночные смены. За состоянием здоровья этих женщин наблюдали в течении 24 лет, полученные результаты не могут обнадеживать.
Как и предполагалось, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний напрямую зависит от того, как долго человек работает в графике с ночными сменами, причем степень риска увеличивается по мере увеличения возраста человека. При этом после возвращения к нормальному образу жизни с полноценным ночным отдыхом организм начинает восстанавливаться, а риск заболевания становится ниже.
Почем вредно работать по ночам?
В темное время суток в организме вырабатывается мелатонин, его также называют гормоном сна, функция мелатонина заключается в защите иммунитета, обеспечении крепкого сна, предотвращении старения клеток, также он принимает участие в синтезе других гормонов. При качественном сне концентрация гормона стресса кортизола в крови становится ниже, а в глубоких фазах сна вырабатывается ряд гормонов, необходимых для нормализации жирового и углеводного обмена, самым важным из них является соматотропный гормон.
Если человек не спит, а работает по ночам, это негативно сказывается на состоянии его здоровья, вред усугубляется, если в ночное время человек находится под воздействием яркого голубого или белого цвета.
При систематической работе по ночам у людей происходит физиологическое снижение пульса, люди становятся более раздражительными, страдают от быстрого истощения энергии и хронической утомляемости. Негативные последствия отсутствия ночного сна не ограничиваются сонливостью, плохим настроением и самочувствием, со временем такой образ жизни приводит к развитию гипертонии, сахарного диабета, патологий сердечно-сосудистой системы.
Как минимизировать вред от ночной работы?
Общее время сна должно составлять 7-8 часов каждый сутки, если получается спать перед ночной сменой, то нужно пользоваться этой возможностью, это неплохо поддержит организм;
В начале смены помогут кофеин и яркий свет, голубой или белый;
В конце смены нужно отказаться от напитков с кофеином и затемнить помещение;
Сразу же после работы следует лечь спать, предварительно выпив половинку таблетки мелатонина;
Необходимо создать максимально удобные условия для сна – комфортная кровать, подушка, возможно даже маска и беруши для сна;
В качестве замены дневного сна можно использовать сеансы ксенонотерапии, их же можно использовать для восстановления;
При наличии проблем с засыпанием по вечерам в свободные от ночных смен дни, то его следует принимать по таблетке непосредственно перед сном. Выбирайте мелатонин короткого действия, он будет стимулировать выработку мелатонина в удобное для вас время, без замещения его естественной выработки.
В светлое время суток нужно как можно дольше находиться на улице, то есть пребывать под естественным освещением, оно обладает свойством регулировать уровень мелатонина и серотонина в ночное время.
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