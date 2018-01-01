Работа в ночь - как сохранить здоровье

В начале смены помогут кофеин и яркий свет, голубой или белый, в конце нужно отказаться от напитков с кофеином и затемнить помещение.Необходимость работать ночью или засиживаться на работе допоздна приводит к постоянной сонливости, плохому самочувствию и настроению. Как минимизировать вред от ночной работы?Каждый человек хотя бы раз в жизни засиживался на работе допоздна, многие работают по сменному графику, подразумевающему работу по ночам. В рабочее время человек должен быть максимально трудоспособным и сконцентрированным, но человеческий организм не ориентирован на деятельность по ночам.На тему влияния работы по ночам на физическое здоровье человека проводилось огромное количество исследований, в самом глобальном эксперименте участвовали 189 158 женщин, каждая из которых работала медсестрой и имела в графике как дневные, так и ночные смены. За состоянием здоровья этих женщин наблюдали в течении 24 лет, полученные результаты не могут обнадеживать.Как и предполагалось, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний напрямую зависит от того, как долго человек работает в графике с ночными сменами, причем степень риска увеличивается по мере увеличения возраста человека. При этом после возвращения к нормальному образу жизни с полноценным ночным отдыхом организм начинает восстанавливаться, а риск заболевания становится ниже.В темное время суток в организме вырабатывается мелатонин, его также называют гормоном сна, функция мелатонина заключается в защите иммунитета, обеспечении крепкого сна, предотвращении старения клеток, также он принимает участие в синтезе других гормонов. При качественном сне концентрация гормона стресса кортизола в крови становится ниже, а в глубоких фазах сна вырабатывается ряд гормонов, необходимых для нормализации жирового и углеводного обмена, самым важным из них является соматотропный гормон.Если человек не спит, а работает по ночам, это негативно сказывается на состоянии его здоровья, вред усугубляется, если в ночное время человек находится под воздействием яркого голубого или белого цвета.При систематической работе по ночам у людей происходит физиологическое снижение пульса, люди становятся более раздражительными, страдают от быстрого истощения энергии и хронической утомляемости. Негативные последствия отсутствия ночного сна не ограничиваются сонливостью, плохим настроением и самочувствием, со временем такой образ жизни приводит к развитию гипертонии, сахарного диабета, патологий сердечно-сосудистой системы.Общее время сна должно составлять 7-8 часов каждый сутки, если получается спать перед ночной сменой, то нужно пользоваться этой возможностью, это неплохо поддержит организм;В начале смены помогут кофеин и яркий свет, голубой или белый;В конце смены нужно отказаться от напитков с кофеином и затемнить помещение;Сразу же после работы следует лечь спать, предварительно выпив половинку таблетки мелатонина;Необходимо создать максимально удобные условия для сна – комфортная кровать, подушка, возможно даже маска и беруши для сна;В качестве замены дневного сна можно использовать сеансы ксенонотерапии, их же можно использовать для восстановления;При наличии проблем с засыпанием по вечерам в свободные от ночных смен дни, то его следует принимать по таблетке непосредственно перед сном. Выбирайте мелатонин короткого действия, он будет стимулировать выработку мелатонина в удобное для вас время, без замещения его естественной выработки.В светлое время суток нужно как можно дольше находиться на улице, то есть пребывать под естественным освещением, оно обладает свойством регулировать уровень мелатонина и серотонина в ночное время.