Жирная рыба способна защитить от возрастной потери зрения

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Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.В жирной рыбе содержатся химические вещества, увеличивающие выживаемость критически важных для нормального зрения клеток.Употребление большого количества жирной рыбы может оказаться самой эффективной профилактикой возрастной потери зрения. В этом продукте содержатся жирные кислоты Омега-3, которые увеличивают выживаемость клеток, критически важных для защиты зрения, как выяснили американские ученые. Кислоты Омега-3 помогают клеткам в глазах человека более эффективно справляться со стрессом, к примеру, вызванным нехваткой кровоснабжения. В лабораторных тестах клетки глаз человека подвергали постоянному воздействию света, чтобы выяснить, как хорошо они справляются с его воздействием. При использовании жирных кислот Омега-3 клетки гораздо лучше выдерживали это испытание.Несколько миллионов россиян страдают от нарушений зрения, связанных со старением, и наиболее часто они проявляются в виде возрастной макулодистрофии. Результаты исследования показали, что жирные кислоты Омега-3 могут быть использованы пожилыми людьми для профилактики слепоты. Сетчатка представляет собой тонкий слой ткани, который находится в задней части глаза. Он конвертирует свет в сигналы, отправляемые в мозг, где они и перерабатываются в образы. Повреждения сетчатки приводят к дегенерации макулы, которая отвечает за то, что мы видим непосредственно перед нами, то есть за центральное зрение. Этот тип зрение критически важен для чтения, письма и различения цветов.Хотя в жирной рыбе также содержатся кислоты Омега-6, вызывающие воспаления, а значит и представляющие угрозу для зрения, их действие полностью подавляется кислотами Омега-3. Отметим, что страдающие от возрастной потери зрения пожилые люди почти в три раза чаще сталкиваются с депрессиями. Слепота является одной из самых страшных разновидностей инвалидности для большей части населения нашей планеты.