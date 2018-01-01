В каких позах легче всего зачать ребенка?

Эксперты из BabyCentre (Великобритания) назвали две лучшие позы в сексе, которые увеличивают шансы на успешное зачатие. Оказывается, это миссионерская поза и так называемая догги-стайл.Статистика показывает, что сегодня почти 30% семейных пар сталкиваются с проблемами с зачатием. В некоторых случаях у одного или у обоих партнеров есть проблемы, из-за которых без лечения или без применения современных вспомогательных репродуктивных технологий зачать ребенка не получится. В других случаях, если у партнеров нет требующих лечения проблем, им вполне достаточно внести кое-какие изменения е интимной жизни для того, чтобы увеличить шансы на беременность. Таким парам, к примеру, заниматься сексом по часам в зависимости от овуляции женщины, а также выбирать специфические позы, при которых обеспечивается наиболее глубокое проникновение. Степень этой эффективности и удалось выяснить французским ученым из CMC Beau Soleil, которые попросили несколько пар заниматься сексом прямо в МРТ-сканере.Оказалось, что для успешного зачатия и беременности парам нужно практиковать позу на коленях (догги-стайл), при которой женщина опирается на постель руками и стоит на коленях, нагнувшись спиной к мужчине. Также при классической миссионерской позе, при которой мужчина находится сверху, а женщина снизу, половой член проникает глубоко во влагалище, что способствует успешному зачатию.Впрочем, директор по лечению бесплодия в Кливлендской клинике доктор Джеймс Гольдфарб подчеркивает, что женщинам не стоит особенно беспокоиться по поводу поз в сексе. По его словам, существует лишь небольшое количество экзотических поз, при которых вероятность зачатия немного снижается из-за особенностей проникновения полового члена во влагалище. При большинстве остальных разница невелика.