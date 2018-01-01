Исследователи рассказали, чем могут быть полезны имбирные пряники

Имбирь - популярная специя, которая, помимо уникального вкуса, обладает удивительными свойствами. Ее применяют для лечения проблем с пищеварением, облегчения менструальных болей, снижения уровня холестерина. Также есть основания полагать, что имбирь сокращает риск рака, спасает от болезни Альцгеймера, сообщает Zee News.А последние исследования говорят: имбирь уменьшает боли в суставах и воспаление, характерные для артрита. Плюс, имбирь помогает телу вырабатывать салициловую кислоту, природное соединение, которое также входит в состав нестероидных противовоспалительных препаратов, применяющихся для лечения артрита. Эта кислота помогает уменьшить дискомфорт и болевые ощущения в суставах.В теории, имбирь способен также снизить активность нескольких соединений, стоящих за воспалением. Что важно, большинство людей хорошо переносят имбирь или с минимальным количеством побочных эффектов. Как правило, возникает только расстройство желудка или раздражение полости рта.Ученые взяли в расчет людей, имеющих проблемы с суставами, принимающих добавки с имбирем и ибупрофен. У этих людей наблюдалось снижение остроты болевых ощущений. Ранее был доказан и тот факт, что пациенты с остеоартритом меньше жаловались на боль, если принимали по 255 миллиграммов добавок с имбирем ежедневно в течение полугода.