Доказана вредность насыщенных жирных кислот

Исследователи пояснили, что в здоровой клетке вещества должны пребывать в жидком состоянии. В противном случае обычное движение молекул существенно замедляется, упругость мембраны затвердевает и клетка постепенно разрушается.Однако этот пагубный процесс можно остановить, если увеличить потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбьем жире и других морепродуктах.Ученые также отметили, что разработанный ими уникальный способ визуализации жирных кислот в живых клетках открывает новые возможности для поиска методов лечения заболеваний. Визуализация на молекулярном уровне открывает новый этап развития различных областей биологии и химии.Полученные результаты могут внести важный вклад в борьбу с диабетом, ожирением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.В прошлом году российские ученые разработали растворимые композиционные пищевые ингредиенты, содержащие такие ценные вещества, как полиненасыщенные.