Ученые: цвет глаз может рассказать о состоянии здоровья

Ученые выяснили, что цвет глаз является индикатором здоровья человека и предрасположенности к определенным заболеваниям.Ученые установили, что чем темнее радужная оболочка глаза, тем большим уровнем защиты от ультрафиолета обладает человек. Однако обладатели карих глаз более чувствительны к боли и нервным срывам, и имеют предрасположенность к болезням пищеварительного тракта.Зеленоглазые люди имеют меньший уровень УФ-защиты и повышенный риск развития заболеваний пищеварительной и нервной систем.Голубой и светло-серый цвет глаз может говорить о том, что его обладатель склонен к развитию астмы, артрита и язвы желудка.