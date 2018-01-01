Ученые: цвет глаз может рассказать о состоянии здоровья
Ученые установили, что чем темнее радужная оболочка глаза, тем большим уровнем защиты от ультрафиолета обладает человек. Однако обладатели карих глаз более чувствительны к боли и нервным срывам, и имеют предрасположенность к болезням пищеварительного тракта.
Зеленоглазые люди имеют меньший уровень УФ-защиты и повышенный риск развития заболеваний пищеварительной и нервной систем.
Голубой и светло-серый цвет глаз может говорить о том, что его обладатель склонен к развитию астмы, артрита и язвы желудка.
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