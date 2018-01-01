Ученые: имбирь уменьшает боль в суставах

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые выяснили, что употребление имбиря уменьшает боль и воспаление в суставах.Ученые провели исследование и выяснили, что имбирь помогает избавиться от симптомов артрита. В составе растения имеются биологически активные вещества, которые помогают снять причины боли, а именно воспаления суставов. Наблюдения показали, что ежедневное употребление измельченного корня имбиря помогает победить заболевание в 70-75% случаев.Кроме этого имбирь предотвращает развитие многих заболеваний, повышает иммунитет, выводит шлаки из организма, нормализует процессы обмена веществ и помогает сбросить лишний вес.