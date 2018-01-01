Эффективность диет напрямую связана с генами

Новые исследования ученых из Техасского медицинского колледжа показывают, что потеря веса может варьироваться в зависимости от генов людей. Исследования на животных продемонстрировали очень разные результаты, и эти различия были связаны с ДНК. Так, соблюдение одного и того же рациона питания приводило к тому, что некоторые животные становились более здоровыми, в то время как у других развивалось ожирение.В ходе испытаний проанализировали, как пять различных рационов питания влияют на здоровье животных в течение шести месяцев. Специалисты также изучили геном животных, чтобы определить, как он влияет на эффективность диет. Одна группа животных следовала рациону питания в американском стиле с высоким содержанием жиров и рафинированных углеводов. Три другие группы придерживались здоровых рационов питания – средиземноморской диеты (высокое содержание овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов), японской диеты (продукты с низким содержанием жиров и большим количеством жирных кислот Омега-3) или диеты Аткинса (большое количество жиров и белков при низком содержании углеводов). Пятая группа была контрольной и придерживалась обычного рациона питания.Среди животных, которые придерживались средиземноморской диеты, у некоторых наблюдалось улучшение кровяного давления и уровня холестерина, в то время как другие животные прибавили в весе, и эти различия были обусловлены генетикой. Некоторые животные стали более здоровыми, соблюдая диету Аткинса, в то время как другие набрали вес и пострадали от повреждения печени. То же самое можно сказать и о японской диете. При этом животные, придерживающиеся рациона в американском стиле, пострадали либо от тяжелого ожирения, либо от увеличения количества жира в печени.