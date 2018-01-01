Медики подсказали, как быстро восстановить печень

Одного только уменьшения жиров и холестерина в рационе недостаточноУщерб печени, нанесенный питанием с высоким содержанием жира, сахара и холестерина, может быть трудно обратить вспять, даже если рацион в целом улучшился, показывает новое исследование ученых из Государственного университета Орегона.Этот ущерб может также привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как цирроз или даже рак, сообщают специалисты.По словам экспертов, для более существенного восстановления печени потребление сахара необходимо значительно снизить наряду с другими улучшениями в питании и регулярными физическими упражнениями.Исследователи обнаружили, что питание с низким содержанием жира и холестерина может, в самом деле, помочь с потерей веса, улучшить обмен веществ и здоровье, но если в рационе все еще присутствует высокое содержание сахара, восстановить печень становится значительно труднее.Новые результаты показывают, что одного только уменьшения жиров и холестерина в рационе, даже если это поможет вам похудеть, недостаточно. Необходимо также снизить и содержание сахара в питании.Исследователи отмечают, что осложнения, связанные с воспалением печени, рубцами и ее повреждениями, по прогнозам, будут ведущей причиной пересадки печени в 2020 году.Полученные результаты являются весьма значительными, потому что проблемы с печенью, такие как безалкогольная жировая болезнь печени, затрагивают от 10% до 35% взрослых и все большее число детей.