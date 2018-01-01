Названы уникальные для здоровья свойства брусники

Это одна из самых полезных зимних ягод.

Зимой не так много свежих продуктов, из которых можно почерпнуть необходимые для здоровья вещества, их мало, но они есть. Как, например, брусника - это же кладезь витаминов, минералов, питательных веществ, флавоноидов и антиоксидантов. Из этой ягоды можно приготовить множество вкуснейших блюд и напитков: варенье, суфле, желе, кисель и другие десерты, вино, ликер и так далее.

Полезные свойства брусники:

Снимает воспаление. Учеными было доказано, что регулярное употребление свежей брусники приводит к выработке в организме кверцетина, который в свою очередь способствует уменьшению воспалительных процессов.

Блокирует развитие рака. Брусника богата витамином С, антиоксидантами и антоцианами, а эти вещества в совокупности положительно воздействуют на иммунную систему, благодаря чему в организме замедляется, а потом и вовсе блокируется рост раковых клеток.

Выводит инфекции из мочевых путей. Более того, с помощью брусничного сока, употребляемого ежедневно в небольшом количестве, можно предотвратить попадание в мочеполовую систему болезнетворных микроорганизмов.

Устраняет бактерии в ротовой полости и заодно препятствует развитию различных заболеваний зубов и десен.

Помогает быстрее выздороветь при простудных заболеваниях, ОРВИ и гриппе. Во-первых, ягода отлично тонизирует, а это значит, что больному практически сразу после съеденной порции брусники станет легче. Во-вторых, она обладает жаропонижающим свойством. В-третьих, брусника - природный антисептик.

Очищает кишечник. Многие не знали, но брусника оказывает слабительный эффект не хуже чернослива.

Борется с глистами. Вещества, входящие в состав этой ягоды, способствуют экстренному выведению гельминтов из организма.

Кстати, бруснику нередко используют в производстве лекарств против кашля, заболеваний, связанных с кровоснабжением организма, и инфекционных недугов мочеполовой системы.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил slava в категорию Альтернативная

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь