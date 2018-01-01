Названы уникальные для здоровья свойства брусники

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Это одна из самых полезных зимних ягод.Зимой не так много свежих продуктов, из которых можно почерпнуть необходимые для здоровья вещества, их мало, но они есть. Как, например, брусника - это же кладезь витаминов, минералов, питательных веществ, флавоноидов и антиоксидантов. Из этой ягоды можно приготовить множество вкуснейших блюд и напитков: варенье, суфле, желе, кисель и другие десерты, вино, ликер и так далее.Учеными было доказано, что регулярное употребление свежей брусники приводит к выработке в организме кверцетина, который в свою очередь способствует уменьшению воспалительных процессов.Брусника богата витамином С, антиоксидантами и антоцианами, а эти вещества в совокупности положительно воздействуют на иммунную систему, благодаря чему в организме замедляется, а потом и вовсе блокируется рост раковых клеток.Более того, с помощью брусничного сока, употребляемого ежедневно в небольшом количестве, можно предотвратить попадание в мочеполовую систему болезнетворных микроорганизмов.и заодно препятствует развитию различных заболеваний зубов и десен.Во-первых, ягода отлично тонизирует, а это значит, что больному практически сразу после съеденной порции брусники станет легче. Во-вторых, она обладает жаропонижающим свойством. В-третьих, брусника - природный антисептик.Многие не знали, но брусника оказывает слабительный эффект не хуже чернослива.Вещества, входящие в состав этой ягоды, способствуют экстренному выведению гельминтов из организма.Кстати, бруснику нередко используют в производстве лекарств против кашля, заболеваний, связанных с кровоснабжением организма, и инфекционных недугов мочеполовой системы.