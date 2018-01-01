Обычная соль может заменить антибиотики

Поваренная соль помогает в борьбе с инфекциямиУченые из США доказали, что обычная соль может стать настоящим лекарством в борьбе с инфекциями разного вида.Оказалось, что соль способна защищать организм и даже заменить антибиотики в некоторых случаях.К такому выводу ученые пришли во время экспериментов над мышами. Они изучали грызунов с различными инфекциями и провели, как на их организм действует соль: одной группе давали не соленую пищу, другой — немного подсоленную.Оказалось, что мыши, которые ели пищу с солью, быстрее побеждали разного рода инфекции.Ученые уверены, что результат будет аналогичным и для людей, у которых, скорее всего, также соль повышает иммунитет и защитные свойства организма.