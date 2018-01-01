Врачи назвали эффективный способ похудения с помощью интима

Все оказалось проще-простого.Американские диетологи, физиотерапевты и онкологи провели масштабное исследование, в рамках которого секс изучался как инструмент для продления жизни и поддержания тела в хорошей форме.Ученые из Университета Квебека в Канаде пришли к выводу, что секс следует рассматривать не только как средство для снятия напряжения, но и эффективное средство для коррекции веса.Ученые отметили, что регулярные занятия сексом хотя бы раз в неделю в течение четырех недель позволяют значительно снизить массу тела: даже получасовой половой акт позволил мужчинам сжигать до 300 калорий (101-110 в среднем). У женщин показатели скромнее - в среднем до 70 калорий за одно "упражнение".Среднее время "занятий" в постели при этом составило почти 30 минут. Исследователи из Университета Бангор Сити выяснили, что средиземноморская диета в сочетании со спортзалом три раза в неделю и сексом за восемь недель могут избавить человека от лишних четырех тысяч калорий.При этом врачи-онкологи отмечают, что регулярный секс значительно снижает риск развития онкологических заболеваний у мужчин и женщин.