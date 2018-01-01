Медики предупредили о вреде жевательных витаминов

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Жевательные витамины не работают так, как этого можно от них ожидать. Исследование показало, что входящие в их состав ингредиенты приносят больше вреда здоровью человека, чем пользы.Специально разработанные для детей сладкие жевательные витамины, по вкусу напоминающие конфеты, не обеспечивают растущий организм достаточным количеством полезных питательных веществ. Хотя они являются сладкими и приятными детскому вкусу, исследования продемонстрировали, что в этих витаминах содержится либо слишком большое, либо недостаточное количество полезных веществ и минералов, о которых говорится на упаковках.Проведенные экспертами ConsumerLab тесты позволили сравнить 50 разных мультивитаминов. 80% из них не соответствовали стандартам диетических пищевых добавок.Многие люди переходят от традиционных пилюль к жевательным витаминам, которые являются более приятными на вкус. Однако эксперты подчеркивают, что их сахарное покрытие приносит организму больше вреда, чем пользы.По данным Санитарного управления по контролю над продуктами питания и медикаментами США, организму человека требуется 13 разных витаминов от продуктов питания, либо пищевых добавок и других источников. Жевательные витамины замещают нужные нам питательные вещества не слишком здоровыми ингредиентами, которые добавляются туда для придания сладкого вкуса.Эксперименты показали, что 12 из 50 популярных мультивитаминов содержат на 24% меньше полезных питательных веществ, о которых говорилось на упаковке, а также на целых 157% больше, чем это упоминалось. Кроме того, большая часть подобных витаминов вообще не проходила через одобрение регулирующими органами, а это значит, что их элементарно не тестировали, как другие лекарства.