Названы все полезные свойства оливкового масла

Уже многие слышали о том, что оливковое масло – это уникальный и полезный продукт. Оно богато макроэлементами, жирными кислотами, витаминами и считается одним из лучших инструментов борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Оливковое масло помогает не только сердцу и кровеносным сосудам. Оказывается, небольшое количество чистого продукта, употребляемого ежедневно, может творить настоящие чудеса.Масло защищает толстую кишку от рака. Одна чайная ложка, выпитая утром на голодный желудок, удаляет токсины и регулирует кишечную перистальтику, избавляя от запоров.Оливковое масло обладает многими преимуществами для кожи, волос, ногтей и костей. Через некоторое время после ежедневного употребления продукта, можно будет заметить позитивные изменения во внешнем виде: волосы становятся мягкими, блестящими, здоровыми и гидратированными, их рост ускоряется, пишет журнал ladyhealth.com.ua, а ногти приобретают здоровый розоватый оттенок.Масло оливы детоксифицирует печень. Для очищения ее от токсинов рекомендуется смешать 2 столовые ложки продукта с соком лимона. Эту смесь пьют каждое утро.Продукт помогает сбросить лишний вес. Оно содержит много полезных жирных кислот, которые регулируют обменные процессы и способствуют более длительному насыщению. Жирные кислоты помогают улучшить иммунную защиту организма, играя важную роль в усилении иммунных реакций. Исследования показывают, что 3-4 чайные ложки масла в день помогают подавлять воспаление при аутоиммунных и ревматических заболеваниях.Всего одна ложка качественного масла, потребляемая ежедневно, помогает контролировать плохой холестерин. Накапливаясь, он забивает сосуды, лишает упругости их стенки, препятствует кровообращению, а вместе с ним и работе сердца. Оливковое масло обладает свойством снижения не только уровня холестерина, но и уровня глюкозы в крови. Это означает, что продукт полезен не только для кровеносных сосудов, но и для поджелудочной железы.Масло оливы предотвращает развитие дегенеративных заболеваний головного мозга, улучшает концентрацию и память. Этим свойствам оно снова обязано жирными кислотами и антиоксидантами, которые необходимы для борьбы со свободными радикалами. Кроме того, продукт помогает в борьбе с депрессией.