Факторы, которые приводят к мужскому бесплодию

Коварная жара

Только рюмка водки?

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Мужчина так же, как и женщина, несёт ответственность за вынашивание и здоровье ребёнка.Всегда проблема бесплодия считалась лишь женской. Но сегодня врачи заверяют: в 50% случаев дело в мужчине.Если пара хочет завести детей и не предохраняется больше года, а долгожданная беременность не наступает, скорее всего, дело в обоих партнёрах. И обоим нужно обратиться к врачу. Причём одновременно. С врачом нужно быть предельно откровенным - чистосердечно рассказать о перенесённых инфекционных заболеваниях, медицинской истории всей семьи. Ведь если у кого-то из родственников рождались дети с врождёнными дефектами, задержками в развитии, есть вероятность повторения.Врач должен знать состояние здоровья и мужчины, и женщины. Если и у неё, и у него есть проблемы, подходить к их решению надо комплексно. - Например, у мужчины проблемы с фертильным потенциалом, а у женщины непроходимые трубы, а значит, она не забеременеет. Какой смысл лечить его, когда нужно сразу делать ЭКО? Или, наоборот, она в прекрасном фертильном возрасте до 30 лет, а детей всё равно нет, значит - явная проблема в партнёре. Как показывает практика, в половине случаев проблема бесплодия семьи - за мужчиной.По мнению Корнеева, образ жизни мужчины напрямую влияет на сперматогенез. Мужское семя чувствительно и к негативным последствиям, связанным с окружающей средой, и к неблагоприятным условиям жизни. Даже повышенная температура воды может повлиять на работу половой системы. Поэтому мужчинам особенно не рекомендуется принимать горячую ванну или посещать сауну.Особенно осторожными нужно быть тем, чья работа связана с воздействием химических веществ. Даже если вы не каждый день их вдыхаете, но делаете это достаточно регулярно, есть риск изменения состава семени, а значит, и рождения ребёнка с врождёнными дефектами или прежде­временных родов, а также других плачевных последствий.К мужскому бесплодию могут привести алкоголь и курение. Даже одна доза алкоголя в день - рюмка крепкого напитка, бокал вина или бутылка пива - негативно влияет на способность мужчины оплодотворить женщину. Но в особой группе риска, по словам уролога, находятся даже не алкоголики, а мужчины, которые усердно накачивают мышцы, проводя по несколько часов в день в спортзале, и вдобавок употребляют различного рода стероиды. Дело в том, что любой тестостерон извне (а именно он приходит с такими препаратами) подавляет мужскую фертильность. И даже внешне крепкий мужчина может быть бесплодным, ведь у него полностью изменён гормональный фон.