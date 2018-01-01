Проблемы с ходьбой связаны с болезнями сердца

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Ученые из Каролинского института, Швеция, увидели связь между проблемами с передвижением, которые начинают ощущаться людьми с возрастом, — и сердечными заболеваниями. Чем быстрее ухудшаются двигательные функции, тем выше риск сбоя в работе миокарда, заявили авторы исследования.Если после 60 лет человек начинает испытывать трудности с ходьбой, и признаков этой проблемы становится все больше – это, скорей всего, свидетельствует об ухудшении в состоянии и функциях сердечной мышцы, констатировали шведские ученые. Тревожными признаками меняющейся походки они назвали проблемы с координацией, понижение скорости передвижения, ослабление мышц ног.Данный вывод был сделан учеными после того, как они проанализировали сведения, добытые в ходе двух масштабных национальных исследований, посвященных проблеме старения. В частности, их авторы наблюдали за людьми в возрасте 60 лет и старше, не имевших в самом начале исследований проблем со здоровьем.Во время исследований их участники неоднократно обследовались. У них замерялся уровень физической активности, отслеживались масса тела и когнитивные функции, а также проверялось наличие маркеров сердечных болезней. В результате выяснилось: после 60-ти двигательные функции ухудшаются тем интенсивнее, чем активнее развиваются отклонения в работе сердца.