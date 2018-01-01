С каких продуктов лучше начать свое утро
Общие правила идеального завтрака
Продумывая меню на завтрак, главное — оставаться реалистом. Те, кто встает очень рано и в спешке собирается на учебу или на работу, прекрасно знают, что в утреннем слегка заторможенном состоянии, когда организм только-только начинает просыпаться, требовать невозможного от него не надо. То есть слишком обильный или экзотический рацион для завтрака не годится по многим причинам.
С другой стороны, каша или простая яичница каждое утро на протяжении долгого времени не просто приедаются, но от них начинает буквально тошнить: разнообразьте свое меню, насколько это возможно, и тогда вы с большей вероятностью будете завтракать постоянно и, что важно, с удовольствием.
Проследите, чтобы у вас на кухне всегда были простые, но "многофункциональные" продукты, которые всегда можно использовать для быстрого завтрака. Например, хлеб, сыр, яйца, замороженные овощи и молоко — из первого можно готовить гренки, брускетты и сэндвичи, а из остальных продуктов получаются превосходные омлеты.
Чай или кофе?
Прежде, чем думать о том, с чего лучше начать свое утро — с бодрящего кофе или с душистого чая — не забудьте, что единственный напиток, который по-настоящему "разбудит" ваш организм, запустит обмен веществ и спасет от обезвоживания, это простая вода.
Да-да, обязательно возьмите за правило, за ежедневную привычку вроде чистки зубов, каждое утро натощак сразу после пробуждения выпивать большой стакан воды. Можете сделать воду ароматизированной — так будет вкуснее и еще полезнее.
А что касается чая и кофе, слушайте свой организм и выбирайте то, что больше любите. Кофе, конечно же, поможет мигом прийти в тонус (напиток поднимает давление), но только при том условии, если это свежесваренный (в турке или в кофемашине) напиток. С другой стороны, черный, травяной или зеленый чай тоже отлично годятся для того, чтобы взбодриться. Может быть, они даже предпочтительнее кофе в том плане, что последний — природный диуретик, а это значит, что непосредственно перед выходом из дома пить кофе — не самая удачная мысль.
Белки
Итак, мы уже поговорили о том, что завтрак обязательно должен быть сытным (хотя не слишком) и сбалансированным, то есть содержать все необходимые организму нутриенты: белки, жиры и углеводы.
Диетологи утверждают, что именно белки — неотъемлемый элемент идеального завтрака. Они позволяют сохранить ощущение сытости гораздо дольше, нежели углеводы. К тому же, именно белков нам будет не хватать на протяжении всего дня, а вот искушающих нас простых углеводов или вредных жиров — предостаточно.
Вегетарианцы, не забывайте о растительных источниках белка. Киноа, арахисовое масло, хумус и другие альтернативные продукты с высоким содержанием белка помогут вам заменить мясо.
Самый, на наш взгляд, удачный источник белка на завтрак — простые яйца.
Жиры
Полезные жиры ответственны за здоровье наших волос, ногтей и кожи, а также нормальный метаболизм, они укрепляют сердце и сосуды, способствуют восстановлению защитных сил организма. Если вы замечаете за собой частое плохое настроение безо всяких объективных на то причин, растущий аппетит и странную слабость, обратите внимание: в вашем рационе может не хватать полезных жиров.
Сбалансированный завтрак обязательно должен включать этот элемент. Обратите внимание на молочные продукты: сыр, молоко. Рекомендуем также разнообразить свой утренний рацион сытными молочными смузи, которые станут отличным дополнением к завтраку, а то и вовсе заменяет его, ведь насыщают они не хуже овсянки или бутербродов. Добавляйте в коктейли творог — и вы заметите, что после такого завтрака есть не захочется еще очень долго.
Углеводы
Приятная новость для любителей выпечки, сладостей и других продуктов с большим содержанием углеводов: завтрак — самое подходящее время, чтобы побаловать себя любимыми лакомствами без вреда для фигуры. Не забывайте только, что если ваш первый прием пищи будет состоять исключительно из углеводов, питание не будет сбалансированным, а вы проголодаетесь уже спустя пару часов после завтрака.
Обыкновенному сахару просто необходимо искать здоровые альтернативы, а вместо вредных десертов на завтрак (да и вообще всегда) выбирать блюда с добавлением фруктов. Лучше всего завтракать медленными, полезными углеводами, разнообразив трапезу любимыми добавками.
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Добавил GooDZonE в категорию Разное
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