С каких продуктов лучше начать свое утро

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Эксперты в очередной раз мы призывают всех никогда не пропускать свой завтрак — единственный прием пищи за весь день, когда вы можете позволить себе есть практически все, что хотите, а вся полученная энергия будет расходоваться еще долгое время, поддерживая вас в тонусе и прекрасном настроении.Продумывая меню на завтрак, главное — оставаться реалистом. Те, кто встает очень рано и в спешке собирается на учебу или на работу, прекрасно знают, что в утреннем слегка заторможенном состоянии, когда организм только-только начинает просыпаться, требовать невозможного от него не надо. То есть слишком обильный или экзотический рацион для завтрака не годится по многим причинам.С другой стороны, каша или простая яичница каждое утро на протяжении долгого времени не просто приедаются, но от них начинает буквально тошнить: разнообразьте свое меню, насколько это возможно, и тогда вы с большей вероятностью будете завтракать постоянно и, что важно, с удовольствием.Проследите, чтобы у вас на кухне всегда были простые, но "многофункциональные" продукты, которые всегда можно использовать для быстрого завтрака. Например, хлеб, сыр, яйца, замороженные овощи и молоко — из первого можно готовить гренки, брускетты и сэндвичи, а из остальных продуктов получаются превосходные омлеты.Прежде, чем думать о том, с чего лучше начать свое утро — с бодрящего кофе или с душистого чая — не забудьте, что единственный напиток, который по-настоящему "разбудит" ваш организм, запустит обмен веществ и спасет от обезвоживания, это простая вода.Да-да, обязательно возьмите за правило, за ежедневную привычку вроде чистки зубов, каждое утро натощак сразу после пробуждения выпивать большой стакан воды. Можете сделать воду ароматизированной — так будет вкуснее и еще полезнее.А что касается чая и кофе, слушайте свой организм и выбирайте то, что больше любите. Кофе, конечно же, поможет мигом прийти в тонус (напиток поднимает давление), но только при том условии, если это свежесваренный (в турке или в кофемашине) напиток. С другой стороны, черный, травяной или зеленый чай тоже отлично годятся для того, чтобы взбодриться. Может быть, они даже предпочтительнее кофе в том плане, что последний — природный диуретик, а это значит, что непосредственно перед выходом из дома пить кофе — не самая удачная мысль.Итак, мы уже поговорили о том, что завтрак обязательно должен быть сытным (хотя не слишком) и сбалансированным, то есть содержать все необходимые организму нутриенты: белки, жиры и углеводы.Диетологи утверждают, что именно белки — неотъемлемый элемент идеального завтрака. Они позволяют сохранить ощущение сытости гораздо дольше, нежели углеводы. К тому же, именно белков нам будет не хватать на протяжении всего дня, а вот искушающих нас простых углеводов или вредных жиров — предостаточно.Вегетарианцы, не забывайте о растительных источниках белка. Киноа, арахисовое масло, хумус и другие альтернативные продукты с высоким содержанием белка помогут вам заменить мясо.Самый, на наш взгляд, удачный источник белка на завтрак — простые яйца.Полезные жиры ответственны за здоровье наших волос, ногтей и кожи, а также нормальный метаболизм, они укрепляют сердце и сосуды, способствуют восстановлению защитных сил организма. Если вы замечаете за собой частое плохое настроение безо всяких объективных на то причин, растущий аппетит и странную слабость, обратите внимание: в вашем рационе может не хватать полезных жиров.Сбалансированный завтрак обязательно должен включать этот элемент. Обратите внимание на молочные продукты: сыр, молоко. Рекомендуем также разнообразить свой утренний рацион сытными молочными смузи, которые станут отличным дополнением к завтраку, а то и вовсе заменяет его, ведь насыщают они не хуже овсянки или бутербродов. Добавляйте в коктейли творог — и вы заметите, что после такого завтрака есть не захочется еще очень долго.Приятная новость для любителей выпечки, сладостей и других продуктов с большим содержанием углеводов: завтрак — самое подходящее время, чтобы побаловать себя любимыми лакомствами без вреда для фигуры. Не забывайте только, что если ваш первый прием пищи будет состоять исключительно из углеводов, питание не будет сбалансированным, а вы проголодаетесь уже спустя пару часов после завтрака.Обыкновенному сахару просто необходимо искать здоровые альтернативы, а вместо вредных десертов на завтрак (да и вообще всегда) выбирать блюда с добавлением фруктов. Лучше всего завтракать медленными, полезными углеводами, разнообразив трапезу любимыми добавками.