Чистая и красивая кожа: о каких продуктах лучше забыть, а какие стоит употреблять

Чистая кожа и здоровый, ровный цвет лица — главное украшение любой девушки, с ним никакая косметика не нужна. Поддерживать кожу в прекрасном состоянии довольно непросто: ежедневно мы совершаем несколько ритуалов по уходу за лицом, ежемесячно спускаем приличные суммы на всевозможную органическую и неорганическую косметику, ежегодно стараемся защитить ее то от чудовищных холодов, то от палящего солнца.К счастью, самый простой путь к идеальной коже — пересмотреть свой рацион. Эксперты выбрали для вас основные продукты, затрагивающие здоровье и состояние нашей визитной карточки, и решили рассказать, какие продукты непременно стоить начать есть прямо сейчас, а от каких навсегда отказаться.Зеленый чай настолько полезен, что кажется, без него и вовсе не было бы жизни на земле. Судите сами: это и здоровое сердце, и крепкие кости, и борьба с лишним весом, ну и, конечно, бодрость и потрясающий вкус.Мы советуем обратить особое внимание на этот напиток всем тем, кто захотел сделать свою кожу здоровой. Детокс-свойства зеленого чая помогут вам выглядеть свежо и подтянуто, а большое количество антиоксидантов затормозит процессы увядания в организме.Солнечные цитрусовые — незаменимые помощники в поддержании красоты и прекрасного внешнего вида. Высокое содержание витамина С, максимум клетчатки и минимум калорий превращают эти фрукты в самое полезное лакомство для тех, кто следит за своим здоровьем.Мощные природные антиоксиданты, витамин РР и витамины группы В, в большом количестве содержащиеся в цитрусовых, эффективно защищают кожу от старения, сухости и обезвоживания, помогают в формировании главных для кожи волокон (коллагена и эластина), а также восстанавливают защитные функции нашей кожи.Помидоры, так же, как цитрусовые и зеленый чай, богаты антиоксидантами, спасающими нашу кожу от опасного ультрафиолетового излучения и воздействия свободных радикалов.Антиоксидант ликопин замедляет процесс старения и поддерживает эластичность кожи, помогая предотвратить появление морщин.Помимо полезных для кожи веществ, помидоры содержат массу витаминов и незаменимых минеральных веществ: калия, железа, цинка, фосфора. Ну а самое главное достоинство помидоров в том, что они не потеряют ни одного из своих целебных свойств при любом виде обработке, поэтому вы можете есть их хоть каждый день, выбирая каждый раз новый рецепт.Вы можете пользоваться самыми дорогими средствами по уходу за кожей, съедать по мешку апельсинов в день на завтрак и по тарелке помидоров на обед, но все эти попытки таким образом добиться здоровой кожи окажутся тщетными, если вы будете забывать о самом главном — о воде.Именно чистая питьевая вода является главным источником здоровья как всего организма, так и наших кожных покровов. Не выпивая достаточного количества воды, мы обрекаем себя на обезвоживание и плохое самочувствие, а своей коже мешаем выводить токсины и сушим ее.Приучите себя выпивать достаточное количество воды в день, пейте ее перед каждым приемом пищи, после пробуждения и перед сном — уже через неделю вы увидите, насколько чище стала ваша кожа."Одно яблоко в день — и доктор не нужен", — так гласит всемирно известная пословица о пользе яблок.Эти фрукты содержат массу витаминов и микроэлементов, напрямую поддерживающих красоту и здоровье кожи, а высокое содержание клетчатки помогает обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта, что, несомненно, сказывается и на состоянии кожи.Взять с собой яблоко для перекуса — такая же едва ли не обязательная полезная привычка, как выпивать по стакану воды перед едой.Оливковое масло — панацея для наших волос и ногтей. Это настоящий эликсир молодости, защищающий от увядания нашу кожу и питающий ее необходимыми жирными кислотами и витамином Е.Являясь одним из главных компонентов средиземноморской диеты, оливковое масло дарит нам гладкую, упругую и чистую кожу, а его увлажняющие и антисептические свойства давно обеспечили ему популярность в качестве самого эффективного натурального косметического средства.Многие вегетарианцы призывают отказаться от мяса не только по этическим соображениям: дело в том, что жирное мясо содержит омега-6 жирные кислоты, которые в буквальном смысле отражаются на нашем лице в виде различных воспалений.Если вы заядлый мясоед или в последнее время налегаете на жареное мясо, попробуйте заменить его на продукты, богатые полезными жирными кислотами: это жирная красная рыба (например, семга), лосось и тунец, и обязательно сочетайте ее с овощами.Быстрые углеводы, в аномальных количествах содержащиеся в любом фаст-фуде — главные враги чистой и здоровой кожи. Именно они зачастую являются причиной нездорового цвета лица и появляющихся невесть откуда прыщей.К сожалению, в случае с вредными перекусами плохая кожа может стать самой незначительной из возможных проблем: не забывайте о "плохом холестерине", плохом самочувствии и стремительном наборе лишнего веса.Сухость, дряблость, преждевременное старение, морщины, нездоровый цвет лица, синяки под глазами... Мы думаем, что этот список можно не продолжать: это только часть внешних проблем, самым прямым образом вытекающих из злоупотребления алкогольными напитками.Мы ничего не имеем против бокала сухого вина на ужин, но большие количества высокоградусных напитков действуют на нашу кожу как настоящий яд, заставляющий работать на износ весь организм и буквально изнашивающий наши печень, почки и кожные покровы.Сладкоежек трудно винить: от изысканного десерта отказаться бывает крайне нелегко даже самым суровым стоикам. Но мы решили еще раз напомнить о вреде сладостей всем, кто задумался о причинах нетипичных высыпаний на своем лице.Дело в том, что сладости нарушают баланс гормонов в организме, тем самым заставляя кожу становиться более жирной. В результате, переборщив со сладким, мы мучаемся с забитыми порами, черными точками и мелкими прыщами. Повышение сахара в крови также нарушает работу сальных желез, мешая нам добиться чистой и красивой кожи. Постепенно отказывайтесь от сладких углеводов, заменяя их медленными, и, переходя на здоровое питание, старайтесь больше ухаживать за кожей, следить за своим рационом и вообще относиться к своему организму с любовью: вы увидите, он сразу же начнет отвечать вам взаимностью.