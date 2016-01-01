5 главных причин, из-за которых вы не можете похудеть

Вы сели на диету, чтобы похудеть к лету. Стали есть больше овощей и фруктов, прекратили перекусы, регулярно бегаете, но вес не снижается. Что делать?Когда вы увеличиваете физическую нагрузку, параллельно растет и аппетит, ведь организм хочет возместить энергетические затраты. Но если вы потребляете с едой больше калорий, чем сжигаете, то надеяться на потерю веса не стоит.Кроме того, как показало исследование, проведенное американскими учеными и опубликованное в 2016 году в журнале Current Biology, организм способен адаптироваться к высоким уровням физической нагрузки и в какой-то момент перестает сжигать так много калорий, как раньше.Именно поэтому люди, ежедневно в поте лица тренирующиеся в спортзале или пробегающие многие километры, вдруг замечают, что через несколько месяцев трудов их вес перестает снижаться, «выходит на плато».Продолжайте выходить на пробежку и ходить в спортзал, но тщательно следите за калорийностью питания, ни в коем случае не старайтесь компенсировать свои затраты мороженым или пончиком.Как напоминает Huffington Post, кукурузные хлопья, сладкий кофе, сдобная булочка — все эти вкусные вещи просто делают бессмысленной диету в течение остального дня. Углеводы на завтрак означают, что вы не получаете на старте дня гораздо более полезную в вашем случае субстанцию — белки.Многочисленные исследования показывают, что полноценный белковый завтрак помогает сбросить вес и удержаться от переедания в течение дня.Жиры и белки также оказывают минимальное воздействие на уровень сахара и инсулина в крови, а это как раз те показатели, повышение которых прямо с утра крайне нежелательно. Овсяную кашу, тосты с джемом или сладкие творожки лучше заменить яйцами или нежирным йогуртом с орехами и ягодами.Быть голодным — значит чувствовать себя некомфортно. Большинство людей с трудом выдерживает диеты, предусматривающие ограничения в еде, и постоянное чувство голода. Если вы постоянно чувствуете голод, вы не сбросите вес.Исследования показали, что в «голодном дискомфорте», в том числе в характерных спазмах в животе, виноваты специфические нейроны, активизирующиеся при дефиците энергии и заставляющие человека срочно искать еду. И конечно же, есть ее. Чем ниже ваш вес, тем сильнее эти сигналы, тем мучительней переносить голодные боли и соответственно, тем больше желание есть.Таким образом, потребность организма в калориях сильнее, чем желание влезть в узкие джинсы.Поскольку голод — это не просто чувство, у этого состояния есть неврологический аспект, необходимо обмануть организм так, чтобы он не страдал. Во-первых, не ешьте, если вы не чувствуете голода.Другой, менее очевидной стратегией является диета, богатая жирами и белками. Кроме того, не отвлекайтесь во время еды, тогда вы вовремя сможете почувствовать, что наелись. Еще одна рекомендация — пейте больше воды и других некалорийных напитков, а также старайтесь есть хорошо наполняющие желудок, но низкокалорийные продукты, такие как блюда из крестоцветных овощей.Не дожидайтесь острого чувства голода. Как только вас посетит мысль о том, что «неплохо было бы немного подзаправиться», так и поступайте.И помните, что ограничения в еде семь дней в неделю — вовсе не то же, что метод «кратковременного голодания», когда организм погружается в состояние голода всего на два дня в неделю. Этот метод похудения очень эффективен благодаря тому, что мозг «перезагружается», и человек перестает испытывать приступы переедания.При стрессе повышается уровень гормона кортизола, а также происходит выброс белка бетатрофина, который подавляет процесс расщепления жира в организме. А это означает, что вместо того, чтобы сжигать жир, вы начинаете его запасать.Исследования показали, что при высоких уровнях «гормона стресса» кортизола жир на животе начинают накапливать даже люди с нормальным весом.Еще одним тяжелым последствием хронического стресса является нарушение сна. А это означает, что перестают правильно работать гормоны грелин и лептин, от которых зависит переваривание пищи, вы постоянно чувствуете себя голодным и не можете наесться.Если вы хотите похудеть, вам обязательно нужно справиться со стрессом. Это может быть что угодно — медитация, йога, раскрашивание картинок или психотерапия.Умеренное потребление алкоголя, как известно, полезно, но только не для тех, кто хочет сбросить вес. Бокал красного вина снабдит вас 120 калориями, банка пива — 150 калориями, рюмка водки — 100 калориями, не говоря уже о коктейлях.Казалось бы, это немного, но велика вероятность, что вы превысите эти дозы, и калорий станет больше. А потом спиртное начнет действовать, и вам захочется чего-нибудь такого, что не укладывается в рамки вашей диеты, например пиццу или бургер.Поэтому не стоит обманывать себя, говоря, что «алкоголь вполне уживается с моей диетой». Ограничьтесь одной-двумя порциями спиртного в неделю. Это может быть бокал вина или кружечка пива, но не более того.