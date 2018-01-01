Врачи подсказали гипертоникам правильный режим дня

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Медики поделились советами с гипертониками, которые помогут им контролировать артериальное давление.Оказывается, для того, чтобы давление не повышалось, как и риск осложнений гипертонической болезни, нужно просто откорректировать режим дня. При этом обязательно следует регулярно измерять артериальное давление, дабы не упустить из внимания скачки показателей и вовремя принять необходимые лекарства, которые восстановят давление до нормы.Больному гипертонией рекомендуется спать не по 7 часов за ночь, а по 9. К тому же, следует перед сном проветривать комнату и, если есть необходимость, увлажнять воздух. Желательно в вечернее время не напрягаться ни физически, ни морально. Прогулка и ароматическая ванна - это то, что позволит гипертонику расслабиться и быстро уснуть.Врачи советуют гипертоникам находиться в постоянном движении, но не переусердствовать. Любые физнагрузки должны быть умеренными и регулярными, иначе скачка давления не избежать.Обязательно кушать 5 раз в день: 3 приема пищи - основные, еще 2 - перекусы. Такой режим питания должен быть каждый день, а не только на выходных. Лучше всего, чтобы ужин состоялся не позднее семи часов вечера, потому как перегруженный ЖКТ негативно влияет на сосудистую систему, из-за чего запросто может повыситься давление. Соленого, острого, жирного и жаренного в рационе гипертоников быть не должно.Практически не существует должностей и профессий, которые не сопровождались бы стрессами. Но гипертоникам категорически нельзя нервничать и находиться под давлением стрессов целый рабочий день напролет. Если человек не любит свою работу и она приносит ему только разочарование и стресс, то ее нужно бросить либо научиться справляться с неприятными ситуациями и не допускать развития нервного напряжения.При гипертонической болезни нужно кардинально менять образ жизни и ни в коем случае не пускать заболевание на самотек. Сама по себе гипертония не отступит и для ее устранения понадобится приложить меры.