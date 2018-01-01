Между жизнью и смертью: о чем может говорить пониженное давление

У пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление.Специалисты проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч британцев, которые умерли в 60 лет и в более старшем возрасте. В эту выборку вошли как здоровые люди, так и те, кто страдал от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.Относительно резкое падение артериального давления, в среднем, за 14 лет до смерти наблюдалось у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса. Однако у сравнительно здоровых людей к концу жизни давление также постепенно снижалось. Это опровергает гипотезу, согласно которой снижение артериального давление может быть связано с лечением гипертонии.Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить причину старческой гипотонии. Это поможет разработать рекомендации пожилым людям о снижении риска смерти.