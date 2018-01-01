Эти действенные советы помогут забыть о сладком

Сахар вызывает зависимость, похожую на наркотическую.Сахар — это одна из глобальных проблем современности.Мы слишком любим сладости, чтобы так просто от них отказаться. В результате переизбыток сахара приводит к серьезным проблемам со здоровьем и нарушениям в работе некоторых органов.Ожирение, сахарный диабет, низкий иммунитет, повышенная утомляемость, хроническая усталость, гормональные сбои — вот лишь неполный список отклонений от нормы.Эксперты рассказали, как победить зависимость от сладкого. Полезные привычки следует внедрять в свою жизнь постепенно, чтобы добиться действительно заметного результата.Как правило, что в большинстве случаев вы едите сладкое, потому что не планируете меню на день заранее, а шоколадные батончики, плюшки и пончики — это самый простой и вкусный способ перекусить в течение дня. Правда, такое питание не очень-то и полезно. Совсем скоро вы увидите, как такие сладкие перекусы начнут откладываться на ваших боках.Возьмите за привычку продумывать свой рацион заранее. Лучше делать это на неделю вперед, чтобы у вас была возможность приобрести в магазине все необходимое и не отвлекаться на забеги по супермаркету в будние дни. Поначалу будет сложно, но это того стоит.Вы когда-нибудь задумывались, что существуют полезные альтернативы вашим любимым сладостям? Так, например, вместо сахара к чаю можно подавать мед. Важно знать, что в горячий чай мед добавлять нельзя, потому что он теряет все свои полезные свойства под действием высоких температур. Ешьте его в свежем виде.Не поленитесь и изучите ассортимент ближайшего к вам супермаркета. И вы обязательно найдете полезные альтернативы вашим любимым продуктам. Шоколадные батончики замените на плитку горького шоколада, йогурт с добавками — на натуральный со свежими ягодами, конфеты — на орехи и финики.За одно, на первый взгляд, безобидное чаепитие ваш организм может получить много лишних и совсем не нужных ему калорий. Если вы пьете чай и кофе с сахаром и обязательным десертом, то меняйте свои привычки. Получается не перекус, а настоящая сахарная бомба замедленного действия.Не добавляйте в чай и кофе сахар. В чай лучше добавить лимон и подать к нему мед, а ароматный кофе можно посыпать корицей или добавить в него ваниль. Напиток от этого лишь выиграет во вкусе. Про сладкий допинг и вовсе лучше забыть. Замените его на полезный перекус между чаепитиями.Обожаете газированные напитки? А знаете ли вы, что они буквально «напичканы» сахаром? После небольшой баночки газировки инсулин в организме стремительно скачет, провоцируя тем самым повышенный аппетит. Диетические газировки и напитки без сахара — это лишь уловки опытных маркетологов.Вместо газировки пейте чистую питьевую воду, ароматизированную воду с лимоном или другими фруктами, полезные и питательные смузи из овощей и фруктов, зеленый чай. Такие напитки гораздо полезнее для организма и менее калорийны.Купите яркие и удобные контейнеры, в которых сможете носить еду с собой. Работа, учеба и другие важные дела не должны быть причиной переедания и увеличения количества сладостей в рационе. Продумайте меню на день заранее, подготовьте еду и разложите ее по контейнерам.Старайтесь есть в одно и то же время. Основной причиной, по которой мы предпочитаем сладости полезной еде, является голод. Именно он заставляет нас покупать булочку вместо того, чтобы немного подождать и насладиться вкусной едой.Что касается голода, то он достаточно коварен. Вы можете есть по часам, но при этом все равно срываться на сладости. Это вовсе не значит, что у вас проблемы с силой воли или вы катастрофически нуждаетесь в сахаре. Просто ваш рацион требует определенных корректировок.Если вы едите мало качественного белка, то аппетит может быть повышенным большую часть времени. Включите в свой рацион курицу, индейку, орехи, рыбу, оливковое масло, авокадо, яйца, молочную продукцию. Совсем скоро вы заметите, что на сладости тянет не так уж и сильно.Внимательно читайте информацию на этикетках. Сахар может присутствовать даже в тех продуктах, в которых на первый взгляд его просто не должно быть. Например, он есть в томатной пасте и всевозможных магазинных соусах, а иногда его даже добавляют в замороженные ягоды, которые, казалось бы, и без него вполне хороши.Не поленитесь лишний раз убедиться в том, что вы выбираете правильные продукты для своего питания.Избавиться от любви к сладкому — вовсе не значит полностью отказать себе во всех гастрономических удовольствиях. Во-первых, следует помнить, что сахар присутствует в составе некоторых полезных продуктов, к которым относятся, например, фрукты и овощи. Отказывать себе в этих продуктах не нужно. Это полезные природные сахара, которые при умеренном употреблении не навредят вам.Во-вторых, иногда можно позволить себе любимый десерт. Если вы знаете меру, то ничего плохого с вами не случится. Человек, который мучает себя и чувствует себя несчастным в результате лишений и ограничений, не может быть счастливым и здоровым.Не бойтесь кулинарных экспериментов. Попробуйте приготовить любимое блюдо совершенно по-новому. Вместо томатного соуса или пасты, в которых присутствует сахар, приготовьте овощной соус из полезных ингредиентов и «поиграйте» со специями, чтобы добиться неповторимого вкуса.Не отказывайтесь от выпечки, если очень ее любите. Замените сахар на мед или фруктовое пюре. Приготовьте последнее самостоятельно ради полной уверенности в составе продукта. В магазинных вариантах нередко встречается сахар. Для выпечки прекрасно подойдет яблочное, тыквенное или банановое пюре.Мы вряд ли удивим вас, если скажем, что готовить еду лучше дома. Конечно, иногда можно выбраться в ресторан, чтобы прекрасно провести время в теплой компании и уютной атмосфере. Правда, к своим заказам нужно относиться предельно ответственно. Еда в ресторане довольно калорийна. А еще выход в свет редко обходится без десерта!Старайтесь преимущественно готовить дома. Это единственный вариант, при котором вы будете точно знать, что находится в вашей тарелке, и сможете контролировать количество сахара, поступающего в организм.