Названы продукты, от которых хочется есть еще больше

Приведенные ниже продукты диетологи исследовали весьма тщательно и уверенно говорят о том, что от них чувство голода может перерасти в маниакальную форму.Соответственно, польза от такой еды сомнительна.Белая мука выпечена из зерен, которые при обработке лишились своей внешней оболочки. Изготовленный из нее хлеб не закрывает вашей потребности в клетчатке и серьезно повышает уровень инсулина. Такой хлеб является стопроцентным обманом — мозг дает сбой и путается в показаниях. Все диетологи мира убеждены в том, что белый хлеб — одна их ключевых причин ожирения.Сок также является продуктом, которым очень сложно насытиться. Выжимка влаги, лишенная волокон и мякоти, несет в себе только раствор сахаров в воде. И это в том случае, если сок свежевыжатый. Магазинные соки не имеют ничего общего с натуральными и представляют собой жидкость ненамного полезнее колы.Сухарики, чипсы и тому подобный джанкфуд представляют собой набор вкусовых уловок, которые нацелены на стопроцентное попадание по вашим рецепторам. Это кажется вкусно, но не насыщает. Отсюда желание съесть и купить еще немного этих соленых хрустящих штук.Система быстрого питания представляет собой химическое проектное бюро. Оно работает над формулой еды, которая привязывает к себе ваши нейротрансмиттеры и подчиняет своей воле участки мозга, ответственные за удовольствие. Тут идут в ход сахар, жиры и хитроумная комбинаторика ингредиентов, которые приведут вас за новым бургером с картошкой фри и колой без льда.Спирт везде действует одинаково — растворяет химические соединения. Так же он делает и с организмом, совершая полное разрушение ферментной композиции желудка. Система оповещения о чувстве голода приходит в полный беспорядок и вы можете съесть невиданно много.Паста из белой муки по сути представляет собой то же, что и белый хлеб. Набор освежеванных семян пшеницы, в которых нет необходимой пищевой ценности. Паста — любимое блюдо обжор. Огромная миска переваренных макарон является таким же преступлением против здоровья, как и батон белого хлеба с шоколадной пастой.Глутамат — главный враг здорового питания, придуманный в Китае как добавка ко всей без исключения пищи, являет собой ничто иное, как усилитель вкуса. Он дает сигналы нашим нейромедиаторам и является обманным трюком, который позволяет замаскировать в пище невероятное количество сахара и жира, тем самым создавая самую настоящую зависимость.Возможно рыба и рис по отдельности и являются вполне диетическими продуктами. Однако вместе они представляют собой блюдо, которым сложно наесться. В то же время, один стандартный сет суши может сравниться по калорийности с огромным бургером.Белая мука с щедрой горсткой сахара — в большинстве случаев, именно так выглядят детские каши в супермаркетах. Такая еда станет самым первым шагом вашего ребенка на пути к диабету и поможет нарушить его ферментный фон с самых ранних лет. Обманным маневром является упор на злаки, которые и вправду считаются хорошим выбором для завтрака. Но в придачу к ним идет огромное количество сахара, который вызывает привыкание у детей и импульс родителей купить еще одну пачку.Не важно, где и в чем — в коле, кофе или соке — искусственные подсластители возбуждают те же самые клетки мозга, что и сахар. В итоге вы получаете удовольствие в виде выброса инсулина и развитие химической привязанности мозга.