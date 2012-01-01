Зарплаты врачей не соответствуют заявленным
Как и ожидалось, выше всего средний заработок москвичей и петербуржцев (почти 65 и почти 60 тысяч соответственно). В два раза меньше получают медики в Брянске, Курске, Ростове на Алтае и в Астрахани – меньше 30 тысяч. При этом средняя зарплата на ставку по всей стране составляет около 36 тысяч рублей, и чтобы получить средний заработок в 42 тысячи, врачам приходится работать сразу в нескольких местах – в среднем на 1,63 ставки. Самые высокие зарплаты у анестезиологов-реаниматологов и хирургов, работающих с детьми. Самые низкие – у эндокринологов и физиотерапевтов, а также эпидемиологов, дерматовенерологов и специалистов общей практики. Сами врачи сообщили о том, что хотели бы получать больше, а также о том, что нагрузка на них не соответствует заработной плате.
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