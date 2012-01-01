Зарплаты врачей не соответствуют заявленным

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Согласно «Майским указам» 2012 года, зарплата врача в настоящее время должна составлять 180% от среднего заработка по региону. В соответствии с официальными сведения, которые публикует Росстат, эти указы выполняются, и средняя по стране сумма, которую получает врач за месяц, составляет около 53 тысяч рублей. Однако сами специалисты с этими данными не согласны – они говорят, что средняя зарплата не дотягивает и до 43 тысяч рублей, при этом для того, чтобы получить эти деньги, приходится работать более чем на одну ставку. Об этом рассказали медики из сообщества «Врачи РФ». Всего на вопросы анкетирования анонимно ответили около восьми тысяч врачей, работающих по 34 специализациям и проживающих в 85 регионах.Как и ожидалось, выше всего средний заработок москвичей и петербуржцев (почти 65 и почти 60 тысяч соответственно). В два раза меньше получают медики в Брянске, Курске, Ростове на Алтае и в Астрахани – меньше 30 тысяч. При этом средняя зарплата на ставку по всей стране составляет около 36 тысяч рублей, и чтобы получить средний заработок в 42 тысячи, врачам приходится работать сразу в нескольких местах – в среднем на 1,63 ставки. Самые высокие зарплаты у анестезиологов-реаниматологов и хирургов, работающих с детьми. Самые низкие – у эндокринологов и физиотерапевтов, а также эпидемиологов, дерматовенерологов и специалистов общей практики. Сами врачи сообщили о том, что хотели бы получать больше, а также о том, что нагрузка на них не соответствует заработной плате.