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Кровяное давление у пожилых людей начинает постепенно снижаться приблизительно за 14-18 лет до смерти. К такому выводу пришли ученые из Университетов Коннектикута (University of Connecticut) и Эксетера (University of Exeter, проведя анализ электронной базы медицинских данных 46634 британцев, скончавшихся в возрасте не менее 60 лет. В выборке были представлены как здоровые люди, так и пациенты, страдавшие от различных заболеваний – например, деменции или проблем с сердцем или сосудами.Снижение кровяного давления было наиболее характерно для людей, у которых оно изначально было достаточно высоким, а также тех, кто страдал от сердечной недостаточности, деменции, у кого наблюдалась потеря веса. Однако и у здоровых людей показатели давления также постепенно уменьшались. Ранее врачам было известно, что по мере взросления давление у человека имеет тенденцию к увеличению, но считалось, что потом оно стабилизируется. Это оказалось не так.Некоторые исследования показывали, что давление у пожилых людей в среднем меньше, но это списывалось на прием препаратов от гипертензии. Сейчас выяснилось, что влияние лекарств было сильно преувеличено. Ученые подчеркнули, что результаты исследования не означают, что всем пожилым людям необходимо немедленно прекратить принимать средства для понижения давления, но врачам стоит иметь в виду, что давление с возрастом становится меньше. Причины, по которым это происходит, пока не обнаружены, исследования будут продолжаться.