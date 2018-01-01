Привычка пить соки на завтрак грозит диабетом

Употребление фруктовых соков на завтрак может увеличить риск развития диабета второго типа. Для снижения этой опасности исследователи рекомендуют утром съедать фрукты целиком, не забывая также про зеленые листовые овощи.Традиционно фрукты и овощи относят к категории здорового питания, и их употребление считается однозначно полезным. Однако в ходе недавнего исследования группа ученых обнаружила, что употребление фруктового сока может увеличить риск развития диабета второго типа. Дело в том, что в данной разновидности соков содержится много сахара, зато нет ценных пищевых волокон. Пациенты с диабетом не должны заменять обычную газировку с сахаром на фруктовые соки, если они хотят взять под контроль свое расстройство.Наблюдения показывают, что употребление фруктовых соков прямо связано с повышенной заболеваемостью диабетом второго типа и обострениями его симптомов. Быстрый скачок сахара в крови после выпивания таких соков может быть важным механизмом, с помощью которого развивается диабет.А вот употребление цельных фруктов и зеленых листовых овощей уменьшает опасность развития диабета.Эти продукты насыщены волокнами и микронутриентами, в них низкая энергетическая плотность. Исследователи подчеркивают, что будет полезным употреблять лишь очень небольшое количество фруктового сока ежедневно. При его изготовлении из фруктов удаляются все волокна, зато в напиток добавляют сахар для того, чтобы сделать его вкус более привлекательным. Цельные фрукты или смузи, изготовленные в домашних условиях, в этом плане гораздо полезней.Исследователи также напоминают, что чем раньше человек распознает развитие диабета, тем это лучше для здоровья. К классическим симптомам этого метаболического расстройства относится неконтролируемая жажда, повышенное ощущение усталости, необъяснимая потеря веса и проблемы со зрением. Диабет второго типа можно контролировать помощью изменений в образе жизни, включая потерю веса, повышение уровня физических нагрузок и здоровое питание.