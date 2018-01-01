Алкоголь вызывает серьезные проблемы с кожей
Стандартная единица - это 10 граммов чистого спирта (около 30 миллилитров 40-градусного напитка, 100 миллилитров вина крепостью 12% или 250 миллилитров пива 4,8% крепости).
По словам ученых, следы похмелья могут пропасть через 24 часа, но негативные последствия для кожи 40-летней женщины могут сохраняться на протяжении 28 дней.
У молодых женщин восстановление происходит быстрее (до 30 лет на это уходит пара недель). Для мужчин период восстановления также сокращен, но все равно потребуется минимум неделя. Проявляются последствия употребления спиртного в темных кругах и припухлости под глазами, в признаках обезвоживания кожи лба, подбородка, губ - проявляются морщины.
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