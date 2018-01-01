Алкоголь вызывает серьезные проблемы с кожей

Спиртное или провоцирует новые проблемы, или усугубляет уже имеющееся положение дел. Так, потребление более 14 единиц спиртного вызывает довольно серьезное токсическое поражение и наносит вред женской коже (эффект виден уже на следующее утро).Стандартная единица - это 10 граммов чистого спирта (около 30 миллилитров 40-градусного напитка, 100 миллилитров вина крепостью 12% или 250 миллилитров пива 4,8% крепости).По словам ученых, следы похмелья могут пропасть через 24 часа, но негативные последствия для кожи 40-летней женщины могут сохраняться на протяжении 28 дней.У молодых женщин восстановление происходит быстрее (до 30 лет на это уходит пара недель). Для мужчин период восстановления также сокращен, но все равно потребуется минимум неделя. Проявляются последствия употребления спиртного в темных кругах и припухлости под глазами, в признаках обезвоживания кожи лба, подбородка, губ - проявляются морщины.