К чему может привести быстрое употребление пищи?

Ученые из Японии сообщили, что быстрое употребление пищи увеличивает риск развития заболеваний органов пищеварения, сердца, диабета, а также приводит к ожирению.Японские ученые провели исследования, в ходе которых наблюдали за 642 мужчинами и 441 женщиной, средний возраст которых составил 51 год. Результаты показали, что у быстро едящих людей риск ожирения на 84% больше, чем у тех, кто питается медленно. Быстрое употребление пищи вызывает сбои в сигнальной системе, которая сообщает организму, когда следует прекратить есть. Кроме этого при быстрой еде пища плохо пережевывается и недостаточно обрабатывается слюной, содержащей ферменты, необходимые для переваривания пищевых веществ. Это увеличивает нагрузку на желудок.