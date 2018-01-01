Заболевания десен могут стать причиной развития рака пищевода

Ученые выяснили, что бактерии, связанные с заболеваниями десен, увеличивают вероятность развития рака пищевода.Ученые провели исследования, в ходе которых оценили состояние полости рта 122 тыс. американцев за 10 лет. Специалисты установили, что 2 вида бактерий, связанных с болезнью десен, значительно повышают риск развития рака пищевода. Однако, среди бактерий, обитающих в ротовой полости, есть и те, которые предотвращают рост раковых клеток.Результаты исследования помогут ученым разработать новые методы лечения и профилактики рака пищевода.