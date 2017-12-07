Ученые: парацетамол губительно действует на печень
Ученые провели эксперименты, в ходе которых изучили воздействие парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Результаты показали, что препарат воздействует на важные структурные связи между смежными клетками печени. При нарушении этих связей структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают.
Исследователи рекомендуют помнить о негативном влиянии парацетамола и соблюдать осторожность при его приеме.
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