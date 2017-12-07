Ученые: парацетамол губительно действует на печень

Ученые Университета Эдинбурга выяснили, что препарат парацетамол повреждает структуры тканей печени.Ученые провели эксперименты, в ходе которых изучили воздействие парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Результаты показали, что препарат воздействует на важные структурные связи между смежными клетками печени. При нарушении этих связей структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают.Исследователи рекомендуют помнить о негативном влиянии парацетамола и соблюдать осторожность при его приеме.