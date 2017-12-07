Врачи раскрыли влияние вредных продуктов на мозг
Недавние исследования показали, что при их постоянном употреблении меняется биохимия мозга.
Если человек постоянно ест продукты, в которых много жира и сахара, его головной мозг «перепрограммируется», заявили исследователи. Изменения в мозгу при этом могут начаться задолго до того, как появится очевидный лишний вес.
Эксперименты с мышами, которых подкармливали сладким молоком, продемонстрировали: через месяц такого питания животные становились гораздо более импульсивными. У людей, по словам ученых, тоже развивается импульсивность в похожих обстоятельствах. Это, в частности, проявляется в том, что люди начинают необдуманно выбирать себе еду – отдают предпочтение тому, что дразнит их, не думая о полезности подобной пищи. Кроме того, у них проявляются другие поведенческие проблемы.
«Вредные продукты заставляют ослабевать самоконтроль в отношении еды, негативно отражаются на памяти и повышают риск развития тревожности», - констатировали ученые.
Проще говоря, жирные и сладкие продукты отупляют. Наблюдение за тучными людьми, регулярно потреблявшими такую еду, показало, что у них снижена активность зон мозга, отвечающих за контроль голода и способность к рассуждению.
В то же время исследователи заверили: возвращение к здоровой пище и физическая активность могут обратить многие негативные эффекты вспять
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