Врачи раскрыли влияние вредных продуктов на мозг

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Продукты, богатые жирами и сахаром, вызывают нарекания не только у диетологов. The Herald Sun рассказал о том, что эти продукты находятся на особом счету у неврологов.Недавние исследования показали, что при их постоянном употреблении меняется биохимия мозга.Если человек постоянно ест продукты, в которых много жира и сахара, его головной мозг «перепрограммируется», заявили исследователи. Изменения в мозгу при этом могут начаться задолго до того, как появится очевидный лишний вес.Эксперименты с мышами, которых подкармливали сладким молоком, продемонстрировали: через месяц такого питания животные становились гораздо более импульсивными. У людей, по словам ученых, тоже развивается импульсивность в похожих обстоятельствах. Это, в частности, проявляется в том, что люди начинают необдуманно выбирать себе еду – отдают предпочтение тому, что дразнит их, не думая о полезности подобной пищи. Кроме того, у них проявляются другие поведенческие проблемы.«Вредные продукты заставляют ослабевать самоконтроль в отношении еды, негативно отражаются на памяти и повышают риск развития тревожности», - констатировали ученые.Проще говоря, жирные и сладкие продукты отупляют. Наблюдение за тучными людьми, регулярно потреблявшими такую еду, показало, что у них снижена активность зон мозга, отвечающих за контроль голода и способность к рассуждению.В то же время исследователи заверили: возвращение к здоровой пище и физическая активность могут обратить многие негативные эффекты вспять