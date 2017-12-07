Пищевые добавки при диабете - советы экспертов

Должны ли диабетики регулярно принимать пищевые добавки? Потребности в питании у пациентов с диабетом следует удовлетворять полностью, но перед покупкой таких добавок будет не лишним проконсультироваться с врачом.Диета и правильное питание играют огромную роль в деле управления диабетом. Врачи не раз подчеркивали важность выбора здоровых продуктов для оптимизации того количества питательных веществ, которые получают диабетики. Многие жертвы этого метаболического расстройства также активно используют различные пищевые добавки, включая жирные кислоты Омега-3, магний и другие микронутриенты. Существуют опасения некоторых экспертов в том, что прием этих добавок не всегда оправдан с точки зрения их эффективности, питательной ценности и безопасности для здоровья.Очень важно, чтобы пациенты с диабетом не занимались самолечением и не покупали какие-то добавки без консультации с лечащим врачом. Каждый диабетик на момент постановки диагноза проходит через полную оценку его состояния, на основе которой определяются потребности в калориях, включая процент углеводов, белков и жиров. Анализы крови позволяют установить дефицит тех или иных витаминов и минералов. Только лицензированный диетолог или врач могут эффективно определить, какое количество пищевых добавок нужно употреблять диабетику, и требуются ли они вообще.Кстати, многие пищевые добавки в последние годы заслужили плохую репутацию из-за своего воздействия на почки. А здоровье этих органов у диабетиков часто бывает подорванным, поскольку этим почкам требуются дополнительные усилия для фильтрации отходов и удаления избыточного количества воды из организма. Вот почему некоторым пациентам с диабетом необходимо принимать достаточное количество белка вместе со своими добавками. Но и в этом случае им нужны консультации опытных нефрологов.Диабетики-вегетарианцы могут получить пользу от пищевых добавок с белком и витамином Б12, дефицит которых наблюдается при полностью растительном питании. Нехватка витамина D - еще одна частая проблема у вегетарианцев, им также требуется приём жирных кислот Омега-3, которые полезны для людей, имеющих повышенный уровень триглицеридов в крови. Наконец, не следует забывать и про волокна, необходимые для контроля уровня сахара в крови.