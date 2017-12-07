Хронический холецистит: 8 рецептов для улучшения оттока желчи и уменьшения воспаления

Хронический холецистит является весьма распространенным заболеванием желчного пузыря, характеризующееся воспалением его стенок. Чаще всего причиной этого недуга становятся образование в просвете желчного протока камней и инфицирование.Лечение хронического холецистита комплексное. Оно включает антибактериальную терапию; диету; желчегонные и спазмолитические препараты; физиотерапия; фитотерапию.Лекарственные травы при хроническом холецистите следует принимать под контролем врача.1 столовую ложку кукурузных рылец залить 1 стаканом кипятка. Настоять 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке через каждые 3 часа.1 чайную ложку вероники поручейной залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.2 чайные ложки измельченного листа шалфея лекарственного, заварить 2 стаканами кипятка. Настаивать 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке через каждые 2 часа при воспалениях желчного пузыря, печени.2 столовые ложки соплодий хмеля заварить 1/2 стакана кипятка и настоять, укутав, 3 часа. Пить по 3–4 раза в день по 1/2 стакана за 30 минут до еды при холецистите.1 столовую ложку травы зверобоя продырявленного залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день. Этот отвар оказывает противовоспалительное и желчегонное действие.Заварить 1 стаканом кипятка 1 столовую ложку листа мяты перечной и настоять 30 минут. Пить 3–4 раза в день небольшими глотками.1 столовую ложку цветков ромашки залить 1 стаканом кипятка. Использовать в теплом виде для клизм при холецистите. Делать клизмы 2–3 раза в неделю.Смешать и тщательно измельчить 3 части цветков бессмертника песчаного, по 2 части травы тысячелистника, травы полыни, плодов фенхеля или укропа и листа мяты. 2 чайные ложки смеси залить 2 стаканами холодной кипяченой воды. Настаивать 8–12 часов, процедить. Пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день перед едой.