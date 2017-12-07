Эти продукты обязательно должны быть в рационе вегетарианцев

Диетологи подсказали, из каких продуктов можно почерпнуть полезные вещества людям, которые не едят мяса.С каждым днем вегетарианство и веганство становятся все более популярными. И если раньше многие боялись, что из-за недостатка питательных веществ из продуктов животного происхождения в рационе могут развиться серьезные недомогания и даже заболевания. То теперь, даже спортсмены отказываются от мяса, рыбы и яиц, а некоторые - от молочных продуктов тоже, в пользу здоровой растительной пищи и, что самое главное, чувствуют себя превосходно.Особенно эксперты не рекомендуют покупать уже готовые продукты, которые нужно только разогреть. Причин несколько: первая - в составе якобы вегетарианской котлеты для бургера или нагетсов вполне может присутствовать животный белок, то есть настоящее мясо, вторая - для того, чтобы эти продукты дольше хранились, были вкусными и быстро готовились, в их состав включают обязательно соль, сахар, усилители вкуса и другие не очень полезные добавки.Очень редко производители протеиновых порошков используют исключительно натуральные продукты. А пить коктейль из порошка, в котором много сахара и прочих добавок, не имеет логического смысла, ведь он должен приносить пользу здоровью, а не вред.Лишняя соль еще никому пользы не принесла, поэтому соленые орешки сложно назвать полезным продуктом.Сам по себе тофу - отличный источник белка и питательных веществ, но если из него приготовили колбасу или сосиски, то уже сложно назвать его полезным, потому как в подобные продукты добавляют много сахара и соли, а также усилителей вкуса и консервантов.Большинство твердых сыров в своем составе имеют сычужные вытяжки, имеющие животное происхождение. К тому же, этот продукт слишком жирный и калорийный, чтобы есть его каждый день.Вообще-то, эксперты в области вегетарианства и веганства утверждают, что мясо вообще не нужно ничем заменять, потому как все полезные вещества можно найти в других продуктах питания, разве что, кроме животного белка. А аминокислоты, пищевые волокна и витамины есть не только в мясных продуктах, рыбе и яйцах, но и овощах, фруктах, зелени, молочке, орехах, семенах и кашах.Если вы хотите стать вегетарианцем, то в вашем рационе обязательно должны присутствовать: соевые бобы, чечевица, фасоль, горох, орехи, семена (лен, киноа, подсолнух, конопля), цельнозерновые продукты, хумус, кускус и рис. Употребляя эти продукты регулярно, ваш организм получит полноценное количество растительного белка и незаменимых аминокислот.