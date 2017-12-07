Как правильно лечить кашель у ребенка

Сухой кашель

Влажный кашель

Долго ждать нельзя

Одни родители не обращают внимания на кашель у детей, считая, что рано или поздно он сам пройдёт. Другие в панике гасят его любыми лекарствами без разбора (авось что-то поможет). Обе эти крайности недопустимы.Недолеченный кашель при ОРВИ может грозить ребёнку осложнениями, вплоть до развития пневмонии. Ведь густая мокрота в бронхах – рассадник бактерий. А запущенный бронхит может привести к более тяжёлому течению заболевания и осложнениям. Поэтому смотреть на кашель сквозь пальцы опасно. Впрочем, как и лечить его наугад.Чтобы понять, какое лекарство требуется ребёнку, нужно сначала определить тип кашля. Он бывает сухим и влажным.КстатиИногда дети кашляют не из-за проблем в дыхательных путях, а от насморка. Такой кашель похож на влажный (хотя на самом деле он сухой, откашливается не мокрота, а слизь из носа). В этом случае отхаркивающие препараты не нужны: надо лечить ринит.Его ещё называют непродуктивным. Облегчения такой приступообразный кашель не приносит – ведь мокроты нет, поэтому откашляться не получается. Зато он приносит больному массу неприятностей: не даёт нормально спать, может приводить к болям в груди и животе (из-за напряжения мышц пресса).: в первые 2–3 дня от начала ОРВИ, при остром ларингите, фарингите, трахеите, бронхите. А также при коклюше, пневмонии и плеврите. И ещё при бронхиальной астме и аллергии (но это уже отдельная история).: противокашлевые препараты. В этой группе есть два типа лекарств. Одни блокируют кашлевые рецепторы, другие угнетают центр кашля, расположенный в головном мозге. Последние могут содержать наркотическое вещество кодеин, поэтому продаются строго по рецепту по назначению врача. Давать их детям можно лишь при крайней необходимости, поскольку к таким лекарствам развивается привыкание и они имеют противопоказания. Есть и ненар­котические препараты, а также спреи, которые смягчают сухой кашель.По рекомендации врача можно давать детям комбинированные лекарственные средства (таблетки и пастилки). Они не только помогают делать приступы кашля более редкими, но и способствуют снятию воспаления и бронхоспазма, повышают продуктивность кашля.: ингаляции. Каждый в детстве дышал над кастрюлей с картошкой. Сейчас есть более современные и безопасные способы ингаляций. Например, ингаляторы бывают паровые, компрессорные и ультразвуковые. Особенно удобны небулайзеры. Они из лекарств, выпускаемых в жидких формах, генерируют аэрозоль с определённым размером частиц. Как правило, такие приборы используются для домашнего лечения. Они просты в использовании и хранении, безопасны даже при использовании у малышей, работают с широким спектром лекарственных средств.Также можно растирать грудную клетку и спинку ребёнка специальными мазями – они успокаивают дыхательные пути за счёт паров эфирных масел и усиливают кровоснабжение внутренних органов за счёт разогревающего и раздражающего действия. Полезно увлажнять воздух в помещении и давать больше тёплого питья.: частые полоскания горла настоем ромашки, шалфея, календулы, алтея, душицы, мать-и?мачехи, подорожника. Эти травы снимают воспаление и боль в горле. Также хороши полоскания водным раствором фурацилина, прополиса или простой пищевой соды.: муколитики и отхаркивающие препараты (в том числе и растительные). Мокроты ещё нет, поэтому разжижать и выводить из бронхов на данном этапе нечего. Не нужны и антибиотики, так как против сухого кашля они бессильны, поэтому это лишняя и небезвредная лекарственная нагрузка.Важно!Особая разновидность сухого, лающего кашля бывает при ложном крупе (частое осложнение ОРВИ у малышей). При таком кашле ни в коем случае нельзя давать препараты, блокирующие кашлевый рефлекс, – наоборот, кашель надо стимулировать. Не подходят в этом случае и ингаляции с эфирными маслами, а также леденцы от кашля. При ложном крупе необходимо срочно вызвать «скорую» во избежание нарастания отёка гортани, а пока она едет – давать ребёнку тёплое щелочное питьё и делать ингаляции.Этот кашель переносится уже гораздо лучше, так как появляется обильная мокрота, которую можно откашлять.: через 2–3 дня после начала простудных заболеваний.: по рекомендации врача следует применять те или иные препараты, разжижающие мокроту и помогающие её выводить – муколитики и отхаркивающие. Для маленьких детей препараты должны быть в жидкой форме. Например, в виде сиропа или раствора. Важная деталь – при приёме муколитиков и бронхолитиков необходимо много пить: тёплого чая с малиной, мёдом и лимоном, ромашкой, мятой. Обильная жидкость помогает разжижать и выводить мокроту из лёгких.: принесут пользу физиотерапия, дыхательная гимнастика, ЛФК. А также массаж области бронхов и лёгких несильными постукивающими ударами ребром ладони (лучше делать утром, после пробуждения).: настои термопсиса, корня алтея, солодки, чабреца. Эти травы обладают отхаркивающим свойством. Носки с сухой горчицей на ночь. Компрессы на грудную клетку из варёного картофеля с водкой и подсолнечным маслом, мёдом, прополисом.: противокашлевые препараты. Подавляя кашлевый рефлекс, они затрудняют очищение дыхательных путей, что повышает риск запустить болезнь и довести до осложнений.Если кашель не проходит более 2–3 недель или сопровождается болью в груди и выделением густой гнойной мокроты, а то и крови, а также если сохраняется повышенная температура (или наблюдается её повторный подъём), срочно обратитесь к врачу.Долго продолжающийся кашель может указывать не только на развитие осложнения, но и на массу других заболеваний, не связанных с простудой, – начиная от аллергии и проблем с сердечно-сосудистой системой и желудком (гастроэзофагеальный рефлюкс) и заканчивая туберкулёзом.